- L'atleta nazionale veterano Dahoud passa alla squadra di Francoforte

La squadra di Bundesliga tedesca Eintracht Frankfurt ha ingaggiato il calciatore tedesco Mahmoud Dahoud, vincitore di due titoli nazionali. Il centrocampista si unisce al club con un trasferimento gratuito dalla squadra inglese della Premier League Brighton & Hove Albion e ha firmato un contratto fino all'estate del 2026, secondo l'annuncio del club.

Il 28enne Dahoud ha iniziato la sua carriera professionale al Borussia Mönchengladbach prima di trasferirsi al Borussia Dortmund e poi in Inghilterra. Lo scorso anno, ha giocato in prestito per il VfB Stuttgart. Dahoud ha giocato due partite per la nazionale tedesca sotto l'ex allenatore Joachim Löw nel 2020.

Il direttore sportivo dell'Eintracht Frankfurt si riferisce a Dahoud come un 'acquisto di prim'ordine'

L'Eintracht Frankfurt ha risolto l'infortunio del centrocampista danese Oscar Højlund, che ha subito una frattura del metatarso mercoledì. Højlund si è unito all'Eintracht dalla FC Copenhagen quest'estate.

'Dahoud è un giocatore esperto,' ha detto il direttore sportivo dell'Eintracht Timmo Hardung. 'Non solo abbiamo coperto l'assenza temporanea di Oscar Højlund, ma ora possiamo contare su un acquisto di prim'ordine a lungo termine in una posizione chiave.'

Il club ha annunciato che 'Mahmoud Dahoud sarà aggiunto alla rosa' e questo esperto centrocampista, che ha rappresentato la Germania due volte, rinforzerà l'Eintracht Frankfurt fino al 2026, coprendo l'infortunio di Oscar Højlund e rafforzando il centrocampo a lungo termine.

Leggi anche: