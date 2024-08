L'atleta della MLB e' pronto a creare un record insolito lunedì rappresentando due squadre diverse in una singola partita.

I Red Sox di Boston e i Blue Jays di Toronto si affrontano al Fenway Park lunedì per concludere una partita sospesa tra le due squadre lo scorso 26 giugno a causa di cattivo tempo.

La situazione si fa interessante.

Al momento della sospensione, Jansen, un ricevitore, stava giocando per i Blue Jays durante un turno di battuta. Un mese dopo, è stato scambiato con i Red Sox.

Con la ripresa della partita, Jansen non è più un Blue Jay ma un giocatore dei Red Sox, il che significa che il tabellino potrebbe mostrarlo in campo per entrambe le squadre se dovesse entrare in azione.

Il manager dei Red Sox, Alex Cora, ha rivelato il suo piano per fare storia venerdì, dichiarando che Jansen giocherà nella partita 1.

“Giocherà la partita 1, a proposito. Per tutti quelli che controllano la storia, sì, lasciatemelo dire”, ha informato Cora al Boston Herald.

L'incontro di lunedì è previsto per le 14:05 ET e riprenderà all'inizio del secondo inning con il punteggio fermo sullo 0-0 e Jansen al piatto. I Blue Jays sostituiranno Jansen con un battitore di riserva, e Jansen entrerà come sostituzione difensiva per i Red Sox, sostituendo il ricevitore Reese McGuire, che è stato svincolato dalla squadra in precedenza nel mese.

Cora è stato sommerso di messaggi da giornalisti sportivi che chiedono se Jansen giocherà come ricevitore.

“Sì, giocherà come ricevitore!”, ha confermato Cora. “Facciamo un po' di storia”.

Sul podcast di lunedì "Blair e Barker" su Sportsnet, Jansen ha definito la situazione "strana".

“Che stranezza, vero? È una cosa assurda per il baseball. Le persone mi hanno chiesto di questa situazione e mi si sono avvicinate, quindi sarà divertente”, ha detto Jansen.

Più tardi nella serie contro i Jays, Jansen potrebbe giocare per i Red Sox grazie alla sua nuova fama come risposta a una futura domanda di cruciverba.

La ripresa della partita sospesa porta un aspetto insolito allo sport, poiché Jansen, ora un giocatore dei Red Sox, potrebbe contribuire ai tabellini di entrambe le squadre.

Con Jansen che inizia come ricevitore nella partita 1 per i Red Sox, il mondo del baseball si prepara a testimoniare un momento sportivo unico.

