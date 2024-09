L'asteroide attraverserà la Terra per due mesi.

Storicamente, la Terra ha subito numerose visite da corpi celesti. Secondo le previsioni degli scienziati, un asteroide chiamato "2024 PT5" è atteso per orbitare il pianeta per circa otto settimane a partire dalla fine di settembre. Questo evento intrigante avrà un'insolita sfumatura.

La Terra si appresta ad accogliere un compagno celeste a breve termine: un asteroide potrebbe attraversare una traiettoria a forma di ferro di cavallo intorno al nostro pianeta dal 29 settembre al 25 novembre, secondo le stime degli astronomi. Dopo questo periodo, se ne andrà. "Molto incredibile" è stato il termine usato dall'astrofisica Federica Spoto del Centro di Astrofisica Harvard-Smithsonian per descrivere "2024 PT5" al The New York Times.

Tuttavia, gli appassionati di astronomia non dovrebbero aspettarsi di vedere due lune illuminare il cielo notturno: "2024 PT5" è troppo piccolo per essere visto senza l'ausilio di un telescopio. La maggior parte degli asteroidi passa accanto alla Terra a una distanza considerevole, mentre un impatto diretto o la formazione di crateri è un evento raro.

A differenza di altri asteroidi, "2024 PT5" ha un destino distintivo: sarà catturato dalla forza di gravità della Terra e conviverà con il pianeta per circa otto settimane, come riportato nelle "Note di Ricerca" della Società Astronomica Americana.

"2024 PT5" non è spazzatura spaziale

"2024 PT5" è stato rilevato utilizzando telescopi terrestri all'inizio di agosto. L'asteroide misura circa dieci metri di diametro. "La scoperta di '2024 PT5' serve come promemoria del fatto che c'è un'intensa autostrada cosmica intorno alla Terra", ha detto Spoto. L'aspetto interessante di questo asteroide è che potrebbe rimanere in orbita intorno alla Terra per un'intera rotazione, come rivelato nelle "Note di Ricerca". In modo sorprendente, è probabile che sia un pezzo di detriti espulso da un impatto lunare, come suggerito. Di conseguenza, il temporaneo "moonlet" potrebbe essere un frammento della vera Luna.

È molto probabile che sia un asteroide di classe Nysa, che orbita intorno al Sole come la Terra, secondo Carlos de la Fuente Marcos e Raúl de la Fuente Marcos dell'Università Complutense di Madrid, come menzionato nelle "Note di Ricerca". Considerando la sua traiettoria, è altamente improbabile che sia un oggetto artificiale, come i detriti spaziali.

Coloro che sognano di estrarre risorse celesti potrebbero trovare interessante tenere d'occhio il cielo nei prossimi mesi: "Ogni volta che si parla di estrazione di asteroidi, si tratta sempre di mini-lune", ha spiegato Spoto a The New York Times.

Un asteroide ricco di metalli che orbita intorno alla Terra sarebbe un obiettivo allettante per i minatori. E questo visitatore tornerà! Occorrenze simili, come "2022 NX1" nel 1981 e 2022, come citato nelle "Note di Ricerca", sono già state registrate. Il suo ritorno è previsto per il 2051. "2024 PT5" è atteso per tornare sulla Terra nel 2055.

L'asteroide "2024 PT5", previsto per orbitare la Terra per otto settimane, non è solo un corpo celeste di passaggio, ma un potenziale temporaneo "moonlet" a causa delle sue possibili origini lunari.

Despite its potential significance, astronomers advise that observing "2024 PT5" would require the use of a telescope, as its small size of ten meters makes it inconspicuous to the naked eye.

