Attivisti per il clima dell'ultima generazione hanno lanciato azioni di protesta in diversi aeroporti tedeschi, causando temporaneamente interruzioni nei voli. Secondo le dichiarazioni dell'organizzazione, due attivisti sono riusciti a entrare negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia/Bonn.

All'aeroporto di Colonia/Bonn, le operazioni di volo sono state sospese a causa dell'azione di protesta, secondo i resoconti della polizia. Anche dopo la ripresa delle operazioni, potrebbero ancora verificarsi ritardi, ha annunciato l'aeroporto. Gli attivisti hanno riferito di essere riusciti ad accedere alla zona aeroportuale. È stato trovato un buco in una recinzione sul terreno.

A Norimberga, le operazioni di volo sono state sospese per circa un'ora, secondo un portavoce della polizia. Due attivisti per il clima hanno apparentemente accèsso alla pista dell'aeroporto all'alba. Un reporter dell'agenzia DPA sul posto ha riferito di un buco nella recinzione nella zona sud della pista, con due tronchesine vicine.

All'aeroporto della capitale BER e a Stoccarda, due attivisti si sono incollati a terra, secondo i resoconti della polizia. Tutti e quattro sono stati messi in custodia. In entrambi i casi, la polizia federale ha dichiarato che il traffico aereo non è stato influenzato.

L'ultima generazione ha spiegato in una dichiarazione che gli attivisti hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con le scritte "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato". "Le piste non sono state violate nel processo".

Il gruppo chiede una radicale protezione del clima, inclusa una completa proibizione del carbone, del petrolio e del gas, e la conclusione di un contratto internazionale in tal senso. Dal'inizio del 2022, il gruppo ha organizzato blocchi stradali in cui i partecipanti si sono incollati a terra. Tuttavia, hanno annunciato di non utilizzare più la colla in futuro. Gli attivisti per il clima hanno svolto diverse azioni di disturbo negli aeroporti negli ultimi mesi, compreso l'aeroporto più grande della Germania a Francoforte alla fine di luglio.

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha condannato duramente le azioni con la colla. Sulla piattaforma X, si è riferita a un inasprimento della legge che il gabinetto ha approvato a luglio. "Queste azioni criminali sono pericolose e stupide", ha scritto Faeser. "Abbiamo proposto severe pene per la libertà. E obblighiamo gli aeroporti a garantire la sicurezza delle loro strutture in modo molto migliore".

I "crimini dell'ultima generazione" sono "in continuazione a mettere a rischio la sicurezza e il funzionamento dell'infrastruttura importante", ha detto il segretario generale del FDP Bijan Djir-Sarai. "Stanno così dividendo la nostra società e facendo un torto alla protezione del clima".

Il governo federale vuole scoraggiare i radicali proteggi-clima e altri disturbatori di azioni pericolose negli aeroporti con un inasprimento della legge sulla sicurezza aerea. Il nucleo della riforma prevista, che deve ancora essere decisa dal Bundestag, è l'istituzione di una nuova disposizione che rende punibile l'"ingresso intenzionale, non autorizzato" sulla piazzola, nonché sulle piste - e se ciò influisce sulla sicurezza dell'aviazione civile.

Le azioni sono "un'azione coordinata di estorsione criminale", ha dichiarato il CEO dell'ADV Ralph Beisel in una dichiarazione. Il concetto di sicurezza a strati degli aeroporti, con le installazioni della recinzione come componente, si è dimostrato efficace. Il traffico aereo è stato immediatamente interrotto. "Le catene di segnalazione e allarme funzionano in modo affidabile", ha detto Beisel.

L'ADV ha offerto ai climate activists un dialogo la scorsa settimana. In una lettera aperta, ha dichiarato: "È innegabile che il cambiamento climatico sia uno dei più grandi problemi del nostro tempo. I blocchi criminali degli aeroporti non contribuiscono a una soluzione". L'ultima generazione ha condiviso su X che accetta volentieri l'offerta di dialogo.

