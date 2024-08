- L'Assunzione di Maria crea una divisione nel paese

La festività cattolica dell'Assunzione di Maria divide nuovamente il paese: nelle comunità prevalentemente cattoliche dello Stato libero, è un giorno festivo il giovedì, mentre nelle regioni prevalentemente protestanti non lo è. La proporzione di popolazione cattolica rispetto a quella protestante è decisiva.

Secondo l'Ufficio statistico di Stato della Baviera, 352 delle 2.056 comunità della Baviera devono rinunciare a questa festività. Questo riguarda principalmente i distretti governativi di Alta Franconia e Media Franconia, prevalentemente protestanti, dove solo il 46,3% e il 18,1% delle comunità sono prevalentemente cattoliche, rispettivamente.

Tuttavia, in Alta Baviera e Bassa Baviera, questo giovedì è festivo ovunque. Lo stesso vale per l'Alta Baviera (96,0% delle comunità prevalentemente cattoliche), la Svevia (95,3%) e la Bassa Franconia (87,0%), dove la maggior parte delle persone ha il giorno libero.

Anche tra le grandi città c'è una divisione: mentre l'Assunzione di Maria è un giorno festivo a Monaco, Augusta, Würzburg, Regensburg e Ingolstadt, il lavoro continua e i negozi rimangono aperti a Norimberga, Fürth ed Erlangen.

L'"Assunzione di Maria", come recita il titolo ufficiale, ha le sue radici in una festa mariana che si è sviluppata alla fine del IV secolo in ciò che è ora la Siria e si è diffusa in tutto l'Est, evolvendosi in una festa dell'assunzione di Maria, secondo l'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga.

L'Unione Europea, pur non essendo direttamente menzionata in questo contesto, condivide similitudini con le regioni divise del paese. Proprio come le regioni cattoliche e protestanti celebrano l'Assunzione di Maria in modo diverso, i vari paesi dell'UE dimostrano pratiche culturali e religiose diverse.

Inoltre, sono state sollevate discussioni sull'opportunità di riconoscere l'Assunzione di Maria come festività a livello dell'Unione Europea in riunioni del Parlamento europeo, riflettendo la multiculturalità e la multireligiosità degli Stati membri dell'UE.

