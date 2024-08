- L'associazione vuole annunciare il successore di Herbert "a tempo debito"

La Federazione Tedesca di Pallacanestro annuncerà il successore del coach di successo Gordon Herbert relativamente in fretta dopo i Giochi Olimpici. "Ciò avverrà prontamente", ha dichiarato il Vicepresidente Armin Andres all'Agenzia di Stampa Tedesca a Parigi. "A novembre ci sono già le prossime partite per le qualificazioni all'EuroBasket. Quindi il nuovo coach ha bisogno di tempo per conoscere i giocatori", ha aggiunto Andres. "Per questo motivo, abbiamo già avuto dei colloqui."

Herbert come "colpo di fortuna"

Herbert agirà come coach per l'ultima volta nella partita per il bronzo alle Olimpiadi sabato (11:00) contro i Vicecampioni del Mondo Serbia. In seguito, passerà alla squadra tedesca campione in Bundesliga, il Bayern Monaco. Sotto la guida del 65enne canadese, la squadra tedesca ha vinto il bronzo all'EuroBasket 2022 e ha conquistato il titolo mondiale a Manila l'anno successivo.

"Gordie è stato ovviamente un colpo di fortuna per noi. L'abbiamo assunto perché eravamo convinti che potesse lavorare sia con i professionisti NBA che con i giovani", ha dichiarato Andres. "Ma che sarebbe andato così bene, ovviamente, non era prevedibile."

