- L'Associazione Teatrale Tedesca rende omaggio a Charles Brauer per la sua dedizione di tutta la vita.

Charles Brauer, ottantottenne, è in procinto di ricevere un riconoscimento ai German Film Awards di Berlino per la sua straordinaria carriera. La giuria ha elogiato l'attore in pensola di "Tatort" per la sua versatilità, avendo eccelso in ogni ambito dell'arte recitativa. Nella sua carriera, le performance teatrali live condividono il palcoscenico con film per la TV, serie, lungometraggi, drammi radiofonici e libri. Brauer ha recitato in film come "Un treno per Manhattan", "Dente per dente" e "L'amore è il miglior rimedio". Uno dei suoi ruoli più iconici è stato quello dell'ispettore Peter Brockmöller in "Tatort", insieme a Manfred Krug. Ha anche riscosso successo come voce tedesca per tutte le edizioni audio dei thriller di John Grisham. Nel 2023, l'attrice Thekla Carola Wied ("Mi sposo in una famiglia") ha ricevuto il premio onorario.

L'evento è previsto per metà settembre.

Il premio per l'Ispirazione verrà conferito al membro del Parlamento Europeo Axel Voss (CDU) per il suo impegno nel settore creativo. La cerimonia dei German Film Awards si svolgerà il 13 settembre a Berlino.

Questo prestigioso evento sarà presentato dall'Associazione degli Attori Tedeschi. Il premio intende onorare coloro che hanno contribuito in modo significativo al progresso dell'arte recitativa. Secondo le loro dichiarazioni, l'associazione conta oltre 4.300 attori in Germania.

La cerimonia dei German Film Awards, che onorerà il membro del Parlamento Europeo Axel Voss e l'ottantottenne Charles Brauer, è presentata dall'Associazione degli Attori Tedeschi, anche nota come Federazione. Riconoscendo la carriera di Brauer, la cerimonia di premiazione si svolgerà sotto l'egida della Federazione.

Leggi anche: