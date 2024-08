- L'associazione sociale VdK mette in guardia contro la scissione della generazione più anziana

L'Associazione Sociale VdK vede gravi pericoli nella disuguaglianza nella distribuzione delle opportunità di guadagno extra in pensione, che potrebbe portare a una divisione tra la generazione anziana. "Quasi ogni giorno vengono prodotte nuove idee su come incoraggiare i pensionati a lavorare più a lungo. Tuttavia, quelli che non possono lavorare più a lungo vengono trascurati", ha criticato la Presidente di VdK Verena Bentele.

L'organizzazione si riferisce anche ai risultati di un'indagine rappresentativa commissionata all'istituto di sondaggi Civey. Secondo questo, quasi la metà di coloro che hanno più di 50 anni può immaginare di lavorare accanto alla pensione. Tuttavia, quasi un terzo (30,5 percento) di loro cita il fatto che i soldi non bastano in pensione come motivo.

L'indagine mostra differenze chiare. Più del 62 percento dei partecipanti cita il fatto che gli piace lavorare come motivazione. quasi il 47 percento cita anche l'opportunità di guadagnare denaro extra. Il fatto che la pensione non sia sufficiente è citato come terzo motivo più comune.

Le necessità finanziarie a causa di pensioni basse sono particolarmente diffuse tra i lavoratori (50,4 percento), i divorziati (46,7 percento) e le persone con figli in casa (40,7 percento). Questo motivo viene raramente citato dai funzionari (10,2 percento), dai dipendenti (30,5 percento) e dalle persone con un alto livello di istruzione (27,1 percento), secondo l'associazione sociale.

Secondo l'indagine, il piacere di lavorare è particolarmente importante per gli accademici (70,8 percento), i liberi professionisti (70,8 percento) e i funzionari (64,4 percento) come motivazione per lavorare in pensione. Nel complesso, più persone negli stati federali tedeschi orientali dicono di dover lavorare in pensione a causa di una pensione insufficiente rispetto all'ovest.

La povertà nella vecchiaia non deve diventare una questione di fallimento personale, secondo Bentele. Ha spiegato che i numeri confermano l'ipotesi dell'Associazione VdK che le opportunità di lavorare accanto alla pensione sono distribuite in modo disuguale. Da un lato ci sono coloro che hanno un alto livello di istruzione e un lavoro ben retribuito con meno sforzo fisico. Dall'altro lato ci sono persone che non hanno lavori ben retribuiti e dipendono dal continuare a lavorare. Coloro che non possono farlo, ad esempio a causa di malattie, cura dei familiari o lavoro fisicamente impegnativo, hanno subito una perdita.

L'Associazione VdK richiede una pensione di base riformata, una pensione di invalidità più alta e più pensione per la cura dei familiari. Bentele: "Il governo deve garantire che tutti abbiano una buona e sicura pensione dopo il pensionamento. Solo coloro che vogliono veramente continuare a lavorare. La povertà nella vecchiaia non deve diventare una questione di fallimento personale".

L'indagine evidenzia che le necessità finanziarie a causa di pensioni insufficienti sono più diffuse tra certi gruppi, come i lavoratori, i divorziati e le persone con figli a casa. Questa situazione è meno comune tra i funzionari, i dipendenti e le persone con un alto livello di istruzione.

Despite the fact that enjoyment of work is a primary motivation for many individuals to continue working in retirement, such as academics and self-employed people, not everyone has this opportunity due to physical limitations or lack of well-paid jobs. VdK President Verena Bentele emphasizes that poverty in old age should not be seen as a personal failure, and everyone should have a secure pension after retirement, regardless of their ability to work extra hours.

Leggi anche: