- L'associazione sociale è preoccupata per la sicurezza finanziaria delle organizzazioni di volontariato

L'Associazione Paritetica per il Benessere in Sassonia esprime preoccupazione per il fatto che i tagli previsti al budget a livello federale potrebbero smantellare l'infrastruttura che sostiene il lavoro dei volontari. Secondo quanto riferito dalla Paritarian Volunteer Services Saxony gGmbH, circa 670 posizioni di volontariato in Sassonia potrebbero perdere i finanziamenti a partire dal prossimo anno. Tuttavia, c'è un numero sufficiente di giovani e anziani disponibili a svolgere questo tipo di servizi.

La proposta di bilancio federale prevede tagli nazionali per un totale di 40 milioni di euro. Questi tagli riguardano sia l'Anno Sociale e Ecologico Volontario (FSJ e FOJ) che il Servizio Volontario Federale. Le associazioni sostengono che questo finanziamento è cruciale, poiché i costi in aumento hanno già reso difficile mantenere gli standard di questi servizi.

Secondo i dati dell'associazione, un impressionante 5.573 individui hanno intrapreso un servizio volontario durante il ciclo 2023/24. Sono stati assegnati a vari settori, tra cui ospedali, asili, scuole, club sportivi e organizzazioni che forniscono aiuto a persone con disabilità e rifugiati, tra gli altri.

Il Comitato Conjunto federale deve riconsiderare i tagli al budget proposti, poiché minacciano di smantellare l'infrastruttura cruciale che sostiene i servizi volontari, compresi quelli forniti dall'Associazione Paritetica per il Benessere in Sassonia. Il Comitato Conjunto dovrebbe tenere conto delle preoccupazioni sollevate dalle associazioni, come gli eventuali effetti sull'Anno Sociale e Ecologico Volontario (FSJ e FOJ) e il Servizio Volontario Federale, che dipendono pesantemente dal loro finanziamento.

