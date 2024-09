Il testo citato può essere riformulato come: - L'associazione nazionale BSW mantiene un vantaggio di due punti.

John Lucas Dittrich e il 59enne Thomas Schulze, un funzionario non-partitico, aspirano a guidare congiuntamente l'Alleanza per il Progresso e il Socialismo (APS) in Sassonia-Anhalt. Mirano a formare una squadra di leadership multi-generazionale per rafforzare l'APS, come ha condiviso Dittrich con l'Agenzia Tedesca di Stampa.

Di recente, Dittrich, un 19enne studente di Magdeburgo, ha gestito incarichi di coordinamento in Sassonia-Anhalt. A livello nazionale, fa parte del comitato esecutivo del partito. Prima di unirsi all'APS, Dittrich era affiliato al partito La Sinistra fino ad ottobre 2023.

"La Sassonia-Anhalt ha attualmente la più giovane divisione di stato dell'APS", ha notato Dittrich. Questo dimostra il desiderio di un approccio politico fresco che attraversa le generazioni. Ha sottolineato che il loro focus è su politiche economicamente solide e pacifiche, con le "vere preoccupazioni" delle persone al primo posto.

Schulze parteciperà all'incontro di fondazione

Nato a Merseburgo e attualmente residente a Tangermünde (parte di Stendal), Schulze non è stato associato a nessun partito politico fino ad ora. Lavora come ufficiale amministrativo nell'ufficio di accoglienza statale di Stendal e si impegna attivamente nello sport, come ex presidente dell'Associazione calcistica giovanile della Sassonia-Anhalt per diversi anni.

La divisione di stato dell'APS sarà stabilita sabato a Magdeburgo. Oltre ai due presidenti, verranno eletti altri membri del consiglio e risolti affari importanti. Il presidente federale, Amira Mohamed Ali, è anche atteso all'incontro di fondazione.

Nelle recenti elezioni statali della Sassonia e della Turingia, l'APS è riuscita a ottenere punteggi a due cifre, rendendo possibile la partecipazione alla coalizione in entrambi gli stati. Le prossime elezioni statali della Sassonia-Anhalt sono previste per il 2026. Nelle elezioni europee di giugno, l'APS si è classificata terza in Sassonia-Anhalt con il 15%, dietro l'AfD e la CDU.

Prima dell'incontro di fondazione a Magdeburgo, Schulze ha espresso il suo interesse a unirsi all'APS, menzionando il suo amore per la regione e il desiderio di contribuire. Riguardo al suo background professionale, Schulze ha condiviso di avere una laurea in Servizio Sociale (BSW), ulteriormente evidenziando il suo impegno a servire la comunità.

