L'associazione equestre, un tempo rispettata, sta ora andando verso l'autodistruzione.

Montare a cavallo è un passatempo onorevole, ma all'interno dell'associazione equestre tedesca è più simile a un gioco sporco e sleale. Servirebbe un nuovo leader, ma tutti i potenziali candidati vengono infangati e messi da parte. È scoraggiante vedere questo.

Ursula von der Leyen non è un'opzione, la presidente EU Commission appassionata di cavalli ha questioni più urgenti da affrontare. Karl-Theodor zu Guttenberg non è interessato, l'ex ministro della difesa ha reso chiaro di non voler avere nulla a che fare con questa faccenda. Quanto ai candidati abbastanza coraggiosi da prendere le redini della disfunzionale Federazione Equestre Tedesca, vengono diffamati e messi da parte a sinistra e a destra.

L'ultima vittima è Stefan Unterlandstaëttner, ex CEO di DKB e generoso donatore alla Federazione. Il suo amico Holger Wulschner, un attivo saltatore e membro della attuale, limitata presidenza della Federazione, ha proposto Unterlandstaëttner come nuovo presidente. Il 62enne cavaliere, allevatore e recentemente in pensione, era pronto alla sfida e aveva alcune idee per rivitalizzare la Federazione in difficoltà.

Ma l'argomento è ora tabù, Unterlandstaëttner ha ritirato la sua candidatura. Improvvisamente, un set di foto è apparso che mostrano il proprio cavallo grigio di Unterlandstaëttner, Caruso, che si ribella al morso in una gara, chiaramente resistendo. Lo scatto è diventato virale online e la spiegazione di Unterlandstaëttner che stava cercando di impedire a Caruso di correre in un ostacolo è caduta nel vuoto. "La Federazione ha perso un'opportunità d'oro", ha tuonato Holger Wulschner e ha rassegnato le dimissioni in preda alla rabbia.

La situazione è grave

La situazione è chiara come il giorno: nessuno vuole o può guidare? Per ora, Martin Richenhagen, il capo di una multinazionale americana, un uomo di parola e non esattamente popolare tra i votanti, è l'unico rimasto in piedi. Richenhagen, che potrebbe rilassarsi sulla sua fattoria in Georgia, sembra determinato ad aiutare la Federazione in difficoltà.

Il 72enne non fa commenti in questo momento caldo. Dietro le quinte, le persone si chiedono quanto a lungo Richenhagen si sottoporrà a questa prova. Stefan Unterlandstaëttner, che è stato licenziato, ha le sue idee: "Non posso sopportare questo livello di dramma".

Il livello è arrivato al punto più basso

Il livello all'interno della Federazione Equestre Tedesca, proprio di fronte al loro ufficio a Warendorf dove una statua di bronzo di Halla, il leggendario cavallo, serve come promemoria di tempi migliori, è stato al punto più basso per un po'. Si stanno cercando candidati per le elezioni straordinarie di novembre, ma nessuno sembra voler

