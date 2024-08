- L'Associazione edilizia sostiene un'azione di disobbedienza civile nel settore amministrativo.

L'Associazione Edile del Meclemburgo-Pomerania Anteriore spinge per un "cambiamento di rotta" nella riduzione della burocrazia per accelerare la costruzione di più appartamenti. "La situazione nel settore dell'edilizia e dell'abitazione si è aggravata ancora di più. Il dilemma sociale del nostro tempo, capire come rendere l'abitazione in Germania nuovamente accessibile per una parte significativa della popolazione, rimane irrisolto", ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Thomas Maync durante l'annuale incontro "Baukloen" a Schwerin, a cui hanno partecipato numerose figure influenti della politica e degli affari.

Sono state lanciate diverse politiche sia a livello federale che statale per stimolare il settore della costruzione di alloggi, ha notato Maync. Tuttavia, questi progetti sono o insufficientemente finanziati, affrontano un processo di implementazione prolungato o consegnano solo risultati temporanei.

Sono richieste ulteriori risorse. "Il governo federale sbaglia se si attiene al suo budget annuale iniziale di 6,2 miliardi di euro per la costruzione di strade e ponti, nonostante i costi dell'edilizia, della pianificazione e della manodopera in aumento. Se non vengono iniettati fondi aggiuntivi nel sistema, verrà costruito molto meno di quanto è necessario", ha aggiunto Maync.

I progetti di infrastruttura critica per collegare i porti, le aree metropolitane alle regioni rurali e mantenere il flusso di trasporto europeo sono trascurati.

"Una lista interminabile di richieste per gli edifici residenziali"

L'impegno politico per correggere questa tendenza è evidente. "Oltre al finanziamento sufficiente, il cambiamento di rotta deve essere perseguito attraverso la riduzione della quasi interminabile lista di richieste per i nostri edifici residenziali", ha chiarito Maync. A meno che il governo federale, gli stati e i comuni non taglino i regolamenti che aumentano i costi, non si farà alcun progresso e verranno stabiliti nuovi record negativi mese dopo mese.

Il settore dell'edilizia chiede condizioni di lavoro stabili. Maync ha sottolineato nel suo discorso che i politici devono trarre le conclusioni appropriate dalle elezioni europee. L'aumento di partiti radicali e populisti indica una crescente insoddisfazione nella popolazione. Gli elettori tedeschi si aspettano soluzioni concrete dalla politica riguardo alle sfide future.

Il settore dell'edilizia ha contribuito alla creazione di 200.000 nuovi posti di lavoro in tutto il paese negli ultimi 12 anni. Senza condizioni di lavoro stabili e segnali chiari per gli investimenti, sarà difficile mantenere questo tasso di occupazione, ha detto Maync.

