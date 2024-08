- L'associazione delle navi da crociera riduce le previsioni di violenza nel Mar Rosso

L'associazione internazionale dell'industria delle crociere CLIA si aspetta significativamente meno scali in mare nel Mar Rosso e nel Mediterraneo orientale questa stagione rispetto alle previsioni iniziali. Una previsione degli scali è stata ridotta del 72% in estate, ha dichiarato l'associazione in risposta a una richiesta. Le compagnie di navigazione hanno annullato viaggi e cambiato rotte. L'associazione non ha fornito numeri assoluti.

Questo sviluppo è legato alla situazione di sicurezza nella regione. I ribelli Houthis, ostili all'Israele nello Yemen, hanno attaccato navi commerciali lungo la costa dello Yemen dall'inizio del conflitto di Gaza. Gli Houthis mirano a porre fine alle operazioni militari israeliane. Sono state anche fatte minacce di attacchi nel Mediterraneo.

CLIA: Conseguenze economiche a lungo termine

Il direttore della CLIA per la Germania, Georg Ehrmann, ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio è la priorità assoluta per le compagnie di crociera. Le compagnie considerano la situazione geopolitica nella pianificazione dei viaggi. I clienti comprendono le misure di sicurezza, ha detto Ehrmann.

Gli scali mancati avrebbero conseguenze economiche a lungo termine, ha detto Ehrmann. "In particolare, ciò riguarda le persone sul posto che dipendono heavily dal turismo e dalle attività del porto". Ci sono significativamente meno scali in Egitto e Cipro, ad esempio.

I fornitori noti reagiscono

Dopo l'attacco di Hamas, Aida Cruises da Rostock non ha fatto scalo nei porti israeliani. All'inizio dell'anno, la filiale di Carnival ha annullato i viaggi attraverso il Mar Rosso. Attualmente, Aida non sta navigando nella regione, ha confermato una portavoce. Sono state sviluppate nuove rotte per alcune navi della flotta per motivi di sicurezza. Aida non ha fornito informazioni su quanti viaggi sono stati annullati o rinviati in totale a causa della guerra.

Tui Cruises da Amburgo non ha fornito una cifra specifica su richiesta. Come il concorrente di Rostock, la joint venture dei gruppi Tui e Royal Caribbean ha ajustato le rotte con fermate in Israele dopo l'attacco di Hamas. Una portavoce ha detto che nessuna "Mein Schiff" della flotta ha navigato attraverso il Canale di Suez dalla primavera. Le rotte sono state anche cambiate. Tui Cruises sta monitorando da vicino la situazione nel Mar Rosso.

