- L'associazione delle forze dell'ordine sostiene una maggiore disponibilità di pistole elettrolitiche.

Il sindacato della Polizia in Assia (GdP) sta spingendo per una migliore dotazione di Taser per gli agenti locali. Al momento, solo 190 dispositivi di elettrostordimento a distanza sono in uso in tutto lo stato, secondo il Ministero dell'Interno dell'Assia. Jens Mohrherr, presidente di stato della GdP, ha dichiarato da Wiesbaden: "È chiaro che questo non è sufficiente". La logistica del trasferimento dei Taser da una stazione all'altra non dovrebbe ostacolare il loro utilizzo. In situazioni in cui i metodi meno severi sono esauriti, gli agenti potrebbero essere costretti a estrarre le armi da fuoco.

I dati del Ministero dell'Interno mostrano che gli agenti dell'Assia hanno utilizzato i Taser con maggiore frequenza nel 2024 rispetto agli anni precedenti. Entro la metà di agosto, il dispositivo era stato utilizzato 52 volte. Mohrherr ha chiarito: "L'aumento dei dispiegamenti quest'anno rispetto al 2023 e al 2021, in cui il Taser è stato utilizzato 49 e 45 volte rispettivamente, sottolinea l'aumento significativo delle situazioni che richiedono l'uso di un Taser nel 2024". Se questo dispositivo non fosse disponibile, l'uso delle armi da fuoco diventerebbe comune.

La GdP respinge la rivendicazione che i Taser siano costosi a causa dei costi di formazione e manutenzione obbligatoria. Mohrherr ha argomentato: "La sicurezza passiva degli agenti, dimostrata dall'effetto di de-escalation della minaccia di utilizzo, riduce le situazioni a rischio di vita per gli agenti in servizio". Altri stati e il governo federale fanno da modello positivo. "Coloro che sostengono una vera politica di supporto, rispetto e protezione degli agenti di polizia devono ora fare da esempio, né più né meno", ha insistito.

Mohrherr ha sottolineato ulteriormente che i Taser minimizzano anche il pericolo per gli aggressori. Ha spiegato: "La proporzionalità dell'obbligo di formazione rispetto al valore di utilizzo è evidente dai dati statistici in aumento quest'anno. La semplice minaccia di utilizzo ha un effetto disarmante". Se l'uso delle armi da fuoco può essere scoraggiato, si riduce anche il rischio per la vita dell'aggressore. "L'evento più sconvolgente nella carriera di un agente di polizia", uno sparo deliberato su una persona, può essere evitato attraverso il dispiegamento del Taser.

Il ministro dell'Interno dell'Assia, Roman Poseck (CDU), ha espresso l'intenzione di migliorare la dotazione di Taser della polizia dell'Assia. Lo stato sta attualmente aumentando il numero di Taser, rendendoli disponibili in tutto il paese. Il suo obiettivo è aumentare ulteriormente il numero, migliorando la disponibilità dell'strumento, ha spiegato.

Il Taser è destinato a scenari ad alto rischio in cui si prevede che altri metodi di dispiegamento falliranno. Un Taser può temporaneamente incapacitare una persona colpendola con due elettrodi a freccia da un elettroshocker per alcuni secondi.

