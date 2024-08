- L'associazione delle forze dell'ordine sostiene un aumento della forza lavoro:

Il sindacato della Polizia (GdP) sta sollecitando l'amministrazione dello stato della Bassa Sassonia a destinare fondi extra per l'applicazione della legge nel piano finanziario del 2025. Secondo il progetto attuale, l'applicazione della legge è semplicemente classificata come "Varia", ha sottolineato il leader dello stato della GdP Kevin Komolka: "Tuttavia, la principale preoccupazione della forza di polizia della Bassa Sassonia rimane inascoltata: abbiamo bisogno di più personale nel settore dell'applicazione della legge".

Anche se il numero di agenti di polizia nella Bassa Sassonia non è mai stato così alto, centinaia di ufficiali sono ora impegnati in compiti che potrebbero essere gestiti da personale civile e amministrativo. Di conseguenza, la GdP sta promuovendo l'assunzione di altri 200 ruoli nell'amministrazione e nel servizio civile per consentire a più agenti di polizia di, ad esempio, garantire eventi e svolgere pattuglie.

Inoltre, almeno 50 ruoli aggiuntivi per specialisti IT sono essenziali per le indagini digitali per prevenire le minacce, nonché un'autorità ampliata per le agenzie di sicurezza, come l'accesso ai dati. "Le agenzie di applicazione della legge e le unità di spionaggio interno sono ancora spesso bloccate - anche in situazioni in cui potremmo essere più proattivi", ha dichiarato Komolka.

