- L'associazione delle forze dell'ordine sostiene che la restrizione dei coltelli non sta dissuadendo i terroristi.

Capo della Polizia di Amburgo Attacca le Proposte di Regolamentazione delle Armi dopo l'Accoltellamento di Solingen

Il capo del sindacato della Polizia Tedesca di Amburgo, Thomas Jungfer, si oppone alle proposte di rafforzamento delle regolamentazioni sulle armi da parte del Senatore dell'Interno Andy Grote (SPD) dopo l'incidente letale di accoltellamento a Solingen. Anche se è d'accordo sul fatto che il camuffamento dei coltelli sia un passo giusto, Jungfer sostiene che un divieto totale dei coltelli non scoraggerebbe i criminali o i terroristi. Ha sottolineato che "il problema non è il coltello, ma l'individuo che lo usa". Inoltre, ha evidenziato una preoccupazione significativa per una "fazione pericolosa" di giovani uomini aggressivi con un background prevalentemente musulmano come il problema principale.

Il Sindacato della Polizia Richiede Responsabilità per il Bagno di Sangue di Solingen

Jungfer ha osservato che incidenti simili a quello di Solingen hanno scatenato numerose discussioni, ma di solito vengono deviate verso la politica partitica e si placano dopo un primo tumulto emotivo. Ha invitato a un cambiamento di approccio, sostenendo che "lo stato deve intervenire".

Jungfer ha proposto controlli persistenti ai confini e la possibilità di negare l'ingresso ai confini. Ha inoltre richiesto la deportazione dei criminali in Siria e Afghanistan, con coloro che si rifiutano di partire volontariamente che affrontano la detenzione indefinita. Inoltre, ha suggerito che i governi federali e statali stabiliscano provvedimenti per i controlli casuali delle armi e degli oggetti pericolosi per aiutare la polizia.

Grote Accusa l'FDP di Ostacolare il Rafforzamento del Controllo delle Armi

Dopo l'accoltellamento di Solingen, Grote ha accusato l'FDP nel governo federale di ostacolare l'adozione di leggi sulle armi più severe, che Amburgo aveva sostenuto. "È necessario un'azione urgente. Abbiamo bisogno di un piano immediato di disarmo per la nostra nazione."

Grote ha presentato misure specifiche per stringere le regolamentazioni sulle armi e ha proposto un divieto di coltelli in aree pubbliche, stazioni ferroviarie e treni durante la Conferenza dei Ministri dell'Interno. "Le proposte sono in fase di elaborazione e devono essere adottate immediately", ha dichiarato Grote.

Il Sindacato della Polizia Sostiene la Chiamata di Grote per Regolamentazioni delle Armi più Stringenti

In seguito all'incidente di Solingen, Jungfer ha espresso il suo sostegno alla spinta di Grote per regolamentazioni delle armi più stringenti, riconoscendo la necessità di un approccio olistico per affrontare i crimini violenti legati alle armi.

Il Sindacato della Polizia Richiede la Collaborazione con le Comunità Musulmane

Riguardo alla preoccupazione di Jungfer per la "fazione pericolosa" di giovani uomini aggressivi con un background prevalentemente musulmano, ha sottolineato l'importanza di promuovere il dialogo e la cooperazione con le comunità musulmane per affrontare questo problema, invece di prendere di mira la religione stessa.

