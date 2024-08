L'associazione delle forze dell'ordine mette in guardia tra le voci dopo l'incidente di Solingen

Secondo Mertens, non c'è ancora un'identificazione chiara dell'aggressore. Le descrizioni dei testimoni sono inconsistenti in alcuni aspetti. "Non è necessariamente inaspettato", ha dichiarato, "le persone sono ancora sotto shock dopo l'accaduto". Mertens ha sottolineato l'importanza di lasciare che la polizia lavori senza disturbi ora.

Mertens ha anche consigliato di non speculare su un possibile movente. "Dobbiamo prima sistemare tutto e catturare il bastardo prima di poter speculare sulle loro ragioni", ha detto alla "Rheinische Post". Al momento, abbiamo solo il numero di vittime, la gravità delle ferite e l'incidente con il coltello, ha aggiunto Mertens.

In una sera di venerdì, un individuo non identificato ha seminato il panico con un coltello in una festa della città nel cuore di Solingen. Secondo i rapporti della polizia, tre persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, cinque in modo grave, entro sabato mattina. L'aggressore è ancora a piede libero e la polizia sta lavorando al massimo per catturarlo.

Mertens ha ribadito l'importanza di catturare l'aggressore, dichiarando: "Dobbiamo trovare l'individuo responsabile dell'attacco prima di poter indagare sulle sue intenzioni". despite the lack of information about the motive, the investigation into the knife-related incident continues at full speed.

