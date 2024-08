- L'associazione del Sahra Wagenknecht: NRW diventa la più grande associazione nazionale

L'Alleanza "Sahra Wagenknecht" (BSW) fonderà un'associazione statale nel Nord Reno-Westfalia il 7 settembre, con oltre 100 membri. Lo ha annunciato il vice presidente del partito, Amid Rabieh, in risposta a una richiesta della dpa. Secondo Rabieh, il Nord Reno-Westfalia diventerà la più grande associazione statale del nuovo partito.

Rabieh è stato incaricato di creare le strutture del partito nel NRW. Secondo le sue dichiarazioni, ci sarà una leadership duale e un consiglio di undici membri. La fondazione avverrà a Bochum.

Sahra Wagenknecht, da cui prende il nome la BSW, aveva in precedenza corso per il Bundestag nel NRW per il suo partito precedente, La Sinistra. "Non è un segreto che la nostra presidente, Dr. Sahra Wagenknecht, e il nostro segretario generale, Christian Leye, continueranno a concentrarsi sulle loro attività politiche qui nel NRW", ha detto Rabieh. La BSW è già "ben radicata localmente con numerose frazioni consiliari e rappresentanti distrettuali" e ha "quasi 5.000 sostenitori e patroni", ha aggiunto il vice presidente del partito.

Il passaggio dell'ex sindaco di Düsseldorf, Thomas Geisel, dalla SPD al partito di Wagenknecht ha suscitato scalpore nel NRW. Geisel è recentemente entrato nel Parlamento europeo per la BSW.

