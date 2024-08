- L'Associazione dei passeggeri critica la sostituzione dei treni durante il blocco

La sostituzione del traffico tra Amburgo e Meclemburgo-Pomerania durante la completa chiusura della linea ferroviaria Amburgo-Berlino sta suscitando forti critiche da parte dell'associazione dei passeggeri Pro Bahn. L'offerta è troppo scarsa e disorganizzata, hanno dichiarato giovedì i rappresentanti delle associazioni statali di Pro Bahn del Meclemburgo-Pomerania e Amburgo/Schleswig-Holstein.

Ciò riguarda molti passeggeri diretti verso il Meclemburgo-Pomerania con destinazioni come Schwerin, Wismar, Rostock, Güstrow, Stralsund e la costa baltica. Molti non ne sono nemmeno a conoscenza. Ci sono solo occasionali segnalazioni visibili nelle stazioni. Al contrario, le informazioni sulla chiusura della Riedbahn tra Francoforte e Mannheim erano più visibili e tempestive.

"Offerta di sostituzione scarsa"

L'offerta di sostituzione tra Amburgo, Schwerin, Rostock e Stralsund è scarsa, critica Stefan Barkleit, presidente dell'associazione statale di Pro Bahn Amburgo/Schleswig-Holstein. Un autobus sostituisce la linea espressa regionale Amburgo-Schwerin, che parte ogni due ore, ma parte dalla stazione S-Bahn Amburgo-Wandsbeker Chaussee o alternativamente Amburgo-Bergedorf. "Sfortuna se i passeggeri si trovano al punto di partenza sbagliato alla stazione centrale di Amburgo."

I collegamenti spesso non coincidono

Un autobus IC parte sei volte al giorno dalla ZOB della stazione centrale di Amburgo per Schwerin, ma il collegamento per Rostock e Stralsund coincide solo due volte al giorno. Una volta al giorno, un IC parte da Amburgo via Lubecca per Rügen - chi vuole andare a Schwerin deve cambiare a Bad Kleinen. "Avrebbero dovuto esserci più coppie di treni diretti via Lubecca", si è detto.

Dalla stazione centrale di Amburgo via Lubecca e Bad Kleinen a Rostock e Schwerin, l'associazione teme che ci sarà affollamento nei piccoli treni diesel tra Lubecca e Bad Kleinen. La sera manca un autobus IC per Schwerin alle 20:40.

Nel complesso, Pro Bahn considera l'offerta di sostituzione "inutilizzabile". Per la chiusura della linea prevista per il 2025 e il 2026, l'associazione dei passeggeri richiede una migliore pianificazione del traffico di sostituzione.

La mancanza di treni di sostituzione adatti per la chiusura della linea ferroviaria Amburgo-Berlino sta portando i viaggiatori a utilizzare mezzi come l'autobus IC per Schwerin, ma le connessioni poco frequenti e i posti limitati rappresentano una sfida. L'offerta di sostituzione scarsa con segnalazioni occasionali nelle stazioni ha lasciato molti passeggeri ignari e in difficoltà nel pianificare i loro viaggi.

Leggi anche: