- L'Associazione degli agricoltori prevede una riduzione del raccolto delle mele

L'Associazione dei contadini di Assia si aspetta un raccolto di mele limitato quest'anno. "Le prospettive sono miste, poiché il raccolto sarà completamente diverso", afferma Esther Wernien, scienziata agraria dell'associazione. "Il fattore cruciale è se hai avuto la gelata o meno, poiché ciò determinerà il raccolto quest'anno". Alcune fattorie potrebbero avere un raccolto relativamente normale, mentre per altre, la gelata potrebbe comportare una perdita totale.

Il problema principale è stata la gelata tardiva alla fine di aprile, con temperature che sono scese fino a meno sette gradi. "Questo ha distrutto alcuni raccolti". Per i contadini, un fattore chiave era la posizione dei loro alberi e se potevano proteggerli dalle temperature gelide.

"La gelata più tardi nella stagione è un grosso problema", afferma Wernien. Anche all'interno di una singola comunità, il raccolto può variare notevolmente, a seconda che gli alberi si trovino in valli con un microclima più fresco o più in alto sulla collina. Nelle valli illuminate, c'è stato un danno significativo, con "quasi nessuna mela rimasta sugli alberi". Inoltre, non è sempre possibile proteggersi dalla gelata. Tali misure di protezione vengono generalmente effettuate con l'irrigazione artificiale, che crea uno strato di ghiaccio per proteggere il frutto in via di sviluppo.

Un altro fattore quest'anno è la pioggia persistente e ricorrente, che alla fine favorisce le malattie fungine. "La macchia delle mele può essere un problema in alcuni luoghi".

La quantità di mele sarà probabilmente inferiore

E cosa riguardo alla situazione del mercato per il prossimo raccolto? "Ci saranno ancora mele da acquistare, comprese quelle tedesche e regionali, ma la quantità sarà probabilmente inferiore", dice lei. Ciò potrebbe potenzialmente portare a prezzi più alti.

Il raccolto delle varietà precoci è già iniziato in Assia. Secondo l'Ufficio statistico di Assia del 2022, metà della superficie frutticola in Assia è piantata con alberi di mele.

