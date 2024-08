- L'Associazione degli agricoltori chiede la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Malattia della lingua blu è stata segnalata nel Brandeburgo, portando l'associazione degli agricoltori dello stato a incoraggiare gli agricoltori a vaccinare il loro bestiame. Le zanzare vampiro, note anche come gnatte, infettano principalmente pecore e bovini.

"Speriamo che non si diffonda ulteriormente, ma realisticamente ci aspettiamo che ci saranno più casi", ha dichiarato un portavoce dell'associazione degli agricoltori del Brandeburgo. Sarebbe auspicabile che il maggior numero possibile di animali possa essere vaccinato. Inoltre, gli animali nelle stalle possono essere protetti dalle zanzare con le reti.

Un' epidemia di virus della lingua blu del sierotipo 3 è stata confermata per la prima volta in un allevamento di bovini nel distretto di Potsdam-Mittelmark il lunedì. Due vitelli sono risultati affetti. Gli esseri umani non possono essere infettati. La carne e il latte degli animali colpiti possono essere consumati senza preoccupazioni.

Gli insetti sanguisughe sono attivi come trasmettitori del virus principalmente da maggio a ottobre. Rispetto ai bovini, i sintomi nelle pecore sono molto più gravi. La malattia spesso si conclude con la morte, come riferito dal Ministero della Salute e della Protezione dei Consumatori. Essi raccomandano anche vivamente la vaccinazione.

Le pecore colpite possono soffrire di perdita di appetito, apatia e febbre. A volte, una colorazione blu della lingua è anche visibile. Nel bestiame da latte, il sintomo principale è una diminuzione della produzione di latte, secondo il ministero.

La Germania era ufficialmente libera dalla malattia fino all'autunno del 2023. In luglio è stato segnalato che i casi in allevamenti di bovini e pecore stavano aumentando rapidamente nella Renania Settentrionale-Vestfalia e nella Bassa Sassonia.

La nuova raccomandazione del Ministero della Salute e della Protezione dei Consumatori si allinea a quella dell'Associazione Nazionale degli Agricoltori, entrambe incoraggiando la vigilanza e la vaccinazione diffusa del bestiame. Se le risorse lo consentono, l'adozione di misure di protezione come le reti nelle stalle può ulteriormente proteggere gli animali dalle zanzare.

