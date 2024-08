- L'associazione chiede di avere più cacciatori in città.

Più cacciatori urbani, una taglia e sovvenzioni per l'utilizzo dei visoni americani catturati: i cacciatori della Turingia chiedono più supporto politico per controllare la diffusione crescente di questi mammiferi onnivori.

"La borsa della caccia e il monitoraggio della fauna selvatica raccontano una storia chiara," dice Silvio Anders, responsabile per la conservazione della natura nell'Associazione della Caccia della Turingia. Si stima che ci siano significativamente più di 1,3 milioni di visoni americani che vivono in Germania, originari del Nord America.

Mentre non ci sono numeri concreti per la Turingia, il Ministero dell'Agricoltura si riferisce anche alla borsa della caccia dell'associazione in risposta a un'interrogazione parlamentare. Nel 2014/15, ci furono 10.100 visoni americani, e il risultato preliminare per il 2023/24 è di circa 13.000. Nel anno di caccia 2020/21, ci furono anche circa 13.400 animali abbattuti o morti in incidenti.

Problema per altre specie

I visoni americani potrebbero diffondersi così bene qui perché non hanno predatori naturali, secondo l'associazione della caccia. Invece, potrebbero rendere la vita difficile ad altre specie considerate autoctone e persino in pericolo.

Possono occupare i nidi degli uccelli e depredare le uova. Secondo l'organizzazione per la conservazione della natura Nabu, i visoni americani non mangiano solo le uova, ma anche i piccoli pesci, i granchi e le rane, oltre agli uccelli e ai topi. Mangiano anche frutta e noci e possono diffondere agenti patogeni che possono essere pericolosi per altri animali.

I visoni americani si stanno anche diffondendo sempre di più nelle città. "Lì incontrano pochi ostacoli e trovano cibo in abbondanza nei nostri rifiuti," dice Anders. Più cacciatori urbani potrebbero aiutare, così come il sostegno finanziario per l'acquisto di trappole vive.

Burger di visoni americani non così semplici

Se i cacciatori sparano a un visone americano, possono vendere la pelliccia, far imbalsamare l'animale o pagare esperti per smaltire il corpo. "In modo più sostenibile, ovviamente, sarebbe utilizzare la carne," dice Anders. Tuttavia, questo è anche un problema di costi, poiché la carne potenziale di visone americano dovrebbe essere testata per speciali parassiti, il che comporta costi e sforzi aggiuntivi.

Non è prevista alcuna sovvenzione per questo, secondo la risposta del ministero alla piccola interrogazione. Tuttavia, il ministero sottolinea anche che l'utilizzo della carne è sensato: "Per il governo dello stato, è desiderabile raggiungere una utilizzazione il più efficace possibile degli animali abbattuti per il guadagno delle risorse (soprattutto come cibo), nella misura in cui non ci sono ostacoli (ad esempio, l'insufficienza per il consumo a causa della malattia o dell'infestazione da parassiti)."

La caccia agli animali non necessariamente la migliore soluzione

Tuttavia, c'è anche la critica alla caccia ai visoni americani. Nabu fa notare che la caccia a questi animali non porta necessariamente a una riduzione sostenibile della popolazione, poiché i visoni potrebbero compensare le perdite con la riproduzione. Tuttavia, i conservazionisti della natura riconoscono anche che questi pellicciai possono avere un impatto locale negativo sulla fauna autoctona.

Leggi anche: