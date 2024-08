- L'associazione che rappresenta il settore delle costruzioni è favorevole all'impiego di tecniche di stampa 3D nel settore delle costruzioni.

Il settore dell'edilizia in difficoltà sotto pressione finanziaria crescente. Secondo l'Associazione dell'Industria Edile dell'Est della Germania, la tendenza al ribasso dei nuovi progetti di costruzione prosegue. Inoltre, il numero di fallimenti nel primo trimestre di quest'anno è aumentato. Il settore attende con favore una costruzione di case più semplice e a basso costo.

Il Ministero federale della Famiglia, della Gioventù, della Donna e della Famiglia del governo tedesco consente agli architetti e ai costruttori di negoziare per standard di costruzione meno rigorosi. Robert Momberg, CEO dell'Associazione dell'Industria Edile dell'Est della Germania, ha espresso questo a Potsdam, affermando: "Si tratta di un importante stimolo per l'industria". Ha aggiunto che il tipo di edificio E offre flessibilità preziosa durante la costruzione.

E rappresenta la semplicità o l'esperimento. Le associazioni degli inquilini hanno espresso preoccupazioni riguardo ai fabbricati costruiti a un livello eccessivo a causa delle apprensioni per le conseguenze legali. L'associazione promuove anche una campagna per ridurre la burocrazia.

Scarsezza di stampanti 3D nell'edilizia residenziale

È probabile che la stampa 3D, come utilizzata negli Stati Uniti per costruire interi edifici, avrà un ruolo in Germania in futuro? L'Associazione dell'Industria Edile dell'Est della Germania è favorevole al concetto di case costruite digitalmente.

Momberg ha dichiarato: "Lo sviluppo della stampa 3D come metodo di costruzione è generalmente lodevole, ma non sostituirà completamente i metodi di costruzione tradizionali". I diversi codici edilizi tra gli Stati federali potrebbero ostacolare l'adozione su larga scala.

Il Ministro federale del Lavoro Hubertus Heil (SPD) ha espresso il suo sostegno alla stampa 3D su larga scala di case in Germania durante un viaggio negli Stati Uniti a luglio, dichiarando: "Esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in Germania".

Diminuzione dei permessi di progetto

Il settore dell'edilizia abitativa in difficoltà non mostra segni di miglioramento. I costi dell'edilizia sono aumentati a tal punto che numerose cooperative abitativa e corporazioni municipali hanno posticipato nuovi progetti.

Il valore totale dei nuovi ordini nell'Est della Germania da gennaio a maggio 2024 è diminuito del 0,9% nominalmente a 7,53 miliardi di euro. Momberg ha commentato: "Ciò indica che abbiamo leggermente mancato il valore dell'anno precedente (7,6 miliardi di euro)". Sono stati osservati significativi cali nel settore dell'edilizia, ma non erano disponibili figure semestrali al momento.

Il settore dell'edilizia: le insolvenze suscitano preoccupazione

Dal 2020, il numero di insolvenze nel settore dell'edilizia è costantemente aumentato negli Stati federali orientali, come riferito dall'associazione. Nel 2023, ha raggiunto il suo livello più alto negli ultimi cinque anni con 255 casi. L'aspetto più allarmante è l'aumento del 27,6% delle insolvenze negli Stati federali orientali nel primo trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente dell'anno precedente, arrivando a 74 casi. "L'aumento costante delle insolvenze dal 2021 sottolinea la significativa pressione economica a cui è sottoposto il settore".

L'Associazione dell'Industria Edile dell'Est della Germania rappresenta gli interessi di circa 260 imprese edili che impiegano circa 20.000 persone nel Brandeburgo, nella Sassonia e nella Sassonia-Anhalt.

In Germania, il numero di appartamenti che possono essere costruiti nei prossimi anni è previsto diminuire significativamente rispetto agli anni recenti. L'Istituto Ifo di Monaco prevede che il calo del settore persisterà. Per il 2026, gli esperti prevedono solo 175.000 nuovi appartamenti. Ciò rappresenterebbe una diminuzione di oltre il 40% rispetto ai quasi 300.000 appartamenti costruiti nel 2022.

La decisione del governo tedesco di consentire standard di costruzione rilassati in determinate aree potrebbe offrire qualche sollievo al settore dell'edilizia in difficoltà in Germania. Tuttavia, l'adozione diffusa della stampa 3D nell'edilizia residenziale in Germania potrebbe ancora essere difficile a causa dei diversi codici edilizi tra gli Stati federali.

