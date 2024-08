- L'asso sportivo Schulz esprime speranza per l'onestà e l'equità

Lo sguardo di Martin Schulz è rivolto verso il cielo, almeno fino a quando non arriva il fine settimana. Il campione di triathlon e portabandiera dei Giochi Paralimpici tedeschi si affida al destino, con dubbi sul fatto che la sua gara possa iniziare nel fiume Senna di Parigi. Se, come previsto da Météo France, piogge torrenziali colpiranno Parigi il giorno della gara, la questione della pulizia dell'acqua potrebbe riaffiorare.

Questo è stato un argomento controverso alle Olimpiadi solo poche settimane fa. La pioggia rende un fiume più torbido, e nonostante un investimento di 1,4 miliardi di euro in fabbriche e sistemi di trattamento delle acque reflue, la qualità dell'acqua a Parigi rimane abbastanza incerta da consentire il nuoto nel suo cuore.

"Certo, non è l'acqua più limpida", ha detto Schulz all'agenzia di stampa tedesca. "Ma personalmente non sono troppo sensibile a questo, e immagino che gli altri la pensino come me. Probabilmente vorrebbero nuotare nella Senna prima di dover ricorrere a un duathlon". Non c'è un'alternativa disponibile, e l'unica alternativa rimasta è rinviare le gare al 2 o 3 settembre.

Tutte le scelte verranno fatte in un solo giorno. "La decisione di condurre le gare sarà basata sulla previsione del tempo e sui risultati della qualità dell'acqua poco prima delle gare", ha informato il portavoce del comitato organizzatore. Originariamente, le diverse classi di punteggio erano previste per essere suddivise in due giorni. "Ora, la qualità dell'acqua della Senna è eccezionale e la corrente è all'interno dei parametri accettabili", ha rivelato il portavoce venerdì.

Schulz, nato senza il braccio sinistro, non vuole fare un grosso problema di questi elementi. Tuttavia, il due volte campione olimpico vede la corrente del fiume come una sfida in più. Aveva avvertito che molti atleti para potrebbero trovare impossibile nuotare controcorrente.

Alluvioni sui Campi Elisi

Schulz si sente pronto. "Data la condizione della mia gara, potrebbe consentire ai bravi nuotatori di guadagnare un po' di vantaggio", ha detto il 34enne, che già considera i Giochi di Parigi speciali.

Alla cerimonia di apertura, lui e la giocatrice di basket in carrozzina Edina Müller hanno portato insieme la bandiera tedesca. "È stata un'esperienza molto emozionante. Mentre scendevamo lungo i Campi Elisi, mi sono venute le lacrime agli occhi. È stato emozionante sulla Place de la Concorde, e sono solo felice di aver guidato la squadra tedesca", ha detto.

Ha ricevuto elogi dalla sua squadra che aveva scelto lui e Müller come portabandiera della Germania. "Certo, formano una coppia impressionante. Sono stato sinceramente felice per loro", ha detto il campione paralimpico di ping pong Valentin Baus. "Penso che sia un'esperienza che uno sportivo non dimenticherà mai".

Due sport, quattro apparizioni

Schulz potrebbe completare il suo quarto gioco - ha partecipato alle gare di nuoto a Londra nel 2012 - vincendo di nuovo il titolo. Non potrebbe chiedere un'ambientazione più spettacolare di quella a Parigi. “Penso che il percorso sia fantastico, proprio nel centro della città con la Torre Eiffel e i Campi Elisi - molti atleti sognerebbero questo”, ha detto. “Ci saranno numerosi spettatori lungo il percorso. Questo accende lo spirito agonistico negli atleti”.

Nuotare in un fiume introduce inevitabilmente una certa imprevedibilità. "Tuttavia, non lo vedo come un problema maggiore", ha dichiarato Schulz. Per lui, la cosa più importante è che lui e i suoi concorrenti siano autorizzati a tuffarsi nella Senna, data la pioggia che è caduta a Parigi venerdì. “Spero che nessuno incontri svantaggi e che tutto proceda in modo equo”, ha detto.

