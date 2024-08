- L'asso del treno-moto Hinze ha sfortuna: nessuna medaglia nel keirin

Emma Hinze si è spinta al limite a 67 km/h, ma la strada per una medaglia era troppo lontana. Il sogno di vincere una medaglia nelle gare individuali rimane irrealizzato per l'ottima campionessa del mondo di ciclismo su pista alle Olimpiadi. Hinze ha dovuto accontentarsi del quinto posto nella finale del Keirin al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, mentre la sua compagna di squadra Lea Sophie Friedrich è stata eliminata nelle semifinali.

"Abbiamo avuto due atlete, Lea e Emma, che avrebbero potuto lottare per le medaglie. Entrambe non sono state abbastanza costanti nelle gare decisive. Questo è costato a Lea un posto in finale e a Emma una medaglia perché non sono mai state realmente in gara", ha detto l'allenatore nazionale Jan van Eijden.

Invece, la medaglia d'oro è andata a Ellesse Andrews della Nuova Zelanda, seguita dalla olandese Hetty van de Wouw e dalla britannica Emma Finucane. Hinze e Friedrich, che hanno vinto il bronzo nella gara a squadre all'inizio della competizione, hanno ancora l'occasione di conquistare una medaglia nell'inseguimento individuale domenica. A Tokyo, hanno anche fallito nel vincere una medaglia nel Keirin e nell'inseguimento individuale.

"Entrambe sono in buona forma. Hanno il potenziale per essere in testa. Una medaglia è l'obiettivo", aveva detto van Eijden prima delle gare decisive. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. Hinze è stata superata nella finale, mentre Friedrich ha lasciato sfuggire le sue possibilità nelle semifinali rimanendo bloccata.

Kristina Vogel è stata l'ultima tedesca a vincere una medaglia individuale nel ciclismo su pista, conquistando l'oro nello sprint a Rio de Janeiro otto anni fa. Da allora, Hinze e Friedrich hanno dominato le competizioni ai Campionati del Mondo, soprattutto nel Keirin. Tuttavia, non sono riuscite a replicare il loro successo alle Olimpiadi.

Anche i velocisti tedeschi maschili sono una fonte di preoccupazione. Nessuno di loro è riuscito a raggiungere i migliori 16, con il 20enne Luca Spiegel e Maximilian Dörnbach che sono stati eliminati nel primo turno nonostante aver stabilito un nuovo record tedesco.

Van Eijden è preoccupato per la squadra di sprint maschile e sta chiedendo un incontro post-Olimpiadi con gli allenatori e gli scienziati per sviluppare un nuovo concetto. "Dobbiamo fare molto lavoro con gli uomini. Dobbiamo sederci dopo le Olimpiadi con gli allenatori e gli scienziati e trovare un concetto", ha detto van Eijden, che è stato

