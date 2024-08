- L'assistente dice che Matthew Perry si e' iniettato 20 dosi di ketamina in quattro giorni.

La Lotta di Matthew Perry con le Droghe gli è Costata la Vita nel Ottobre 2023

Matthew Perry, l'attore noto per il suo ruolo in "Friends", aveva lottato a lungo con il suo problema di droga, e alla fine gli è costata la vita nel ottobre 2023. Il suo assistente lo ha trovato morto nella sua vasca idromassaggio di Los Angeles e ha chiamato i servizi di emergenza, ma era troppo tardi. Questo assistente, insieme a quattro altri, è stato arrestato giovedì.

La polizia di Los Angeles e il procuratore distrettuale hanno fatto serie accuse contro i cinque sospetti dopo mesi di indagini sulla morte di Matthew Perry. Credono che ci sia una "rete criminale complessa responsabile della fornitura di grandi quantità di Ketamina a Mr. Perry e ad altri". Il referto dell'autopsia ha rilevato livelli elevati di Ketamina nel sangue di Perry. La Ketamina è un anestetico ampiamente utilizzato con effetti antidepressivi, ma è anche una popolare droga illegale da festa.

Il referto dell'autopsia, ottenuto dalla rivista britannica "Daily Mail", ha mostrato livelli di Ketamina nel sangue periferico di Perry a 3.540 ng/ml e nel sangue centrale a 3.271 ng/ml. Questi livelli sono sufficienti per indurre l'anestesia completa. I livelli di Ketamina necessari variano tra 1.000 e 6.000 ng/ml, secondo il medico legale. Ma allora da dove veniva tutta questa Ketamina?

Il Medico ha Deriso l'Addizione di Matthew Perry via SMS

Gli investigatori hanno trascorso mesi cercando di rispondere a questa domanda. I documenti del tribunale della California ora rivelano che due medici, una donna nota come la "Regina della Ketamina", un sospetto spacciatore e l'assistente di Matthew Perry sono i principali sospetti. Sono tutti accusati di aver fornito la droga all'ex star di "Friends", nonostante conoscessero la sua storia di dipendenza. Secondo il portale di notizie britannico "Telegraph", questo è stato affermato nell'atto d'accusa.

Oltre al sospetto che una rete di fornitori di droga fosse dietro l'uso di droga di Perry, il suo assistente era anche attivamente coinvolto nell'amministrazione della droga. Si presume che abbia iniettato a Perry la Ketamina intravenosamente 20 volte nei quattro giorni precedenti alla sua morte. Un medico ha addirittura inviato un SMS dicendo, "Mi chiedo quanto pagherà questo idiota per le medicine".

