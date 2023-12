L'assistente allenatore dei Brooklyn Nets multato di 10.000 dollari per aver deviato un passaggio durante la partita NBA contro i Washington Wizards

A 5:42 minuti dalla fine del quarto tempo, quando i Nets erano in vantaggio per 109-103, Vanterpool è entrato in campo dalla panchina e ha deviato un passaggio della guardia dei Wizards Spencer Dinwiddie a Kyle Kuzma.

L'incidente ha causato la perdita della palla da parte dei Wizards e gli arbitri non hanno notato l'incidente, come ha confermato il capo della squadra arbitrale Ben Taylor nel rapporto dopo la partita.

Ne sono scaturiti alcuni minuti caotici in cui i giocatori di Washington hanno espresso la loro rabbia nei confronti degli ufficiali di gara. La squadra si era già avvalsa del ricorso dell'allenatore , quindi i Wizards non hanno potuto contestare la decisione.

Secondo l'NBA, Vanterpool è stato multato per aver "interferito con il gioco in diretta raggiungendo la linea laterale e deviando un passaggio avversario". Anche i Nets, che hanno vinto la partita 119-118, sono stati multati di 25.000 dollari.

Con l'allenatore di Washington, Wes Unseld Jr., sottoposto a protocolli di salute e sicurezza, l'assistente allenatore dei Wizards e capo allenatore ad interim Joe Blair ha espresso il suo shock per l'incidente.

"La mia reazione è stata di totale incredulità. Non ho mai visto, nella mia lunghissima esperienza nella pallacanestro, accadere qualcosa di simile che gli arbitri non abbiano visto", ha detto Blair.

Kuzma non ha usato mezzi termini nella conferenza stampa post-partita quando gli è stato chiesto dell'accaduto.

"Anche questa è stata una stronzata. Gli allenatori non dovrebbero essere in grado di alzarsi. Lo capisco se si tratta di meno di due minuti. Tutti nella lega si alzano... C'è Steve Nash che blocca la visuale dell'arbitro. Non riesce a vedere un cazzo. Non so cosa dire. È un peccato, ma bisogna farsene una ragione".

Né Vanterpool né i Nets hanno commentato l'incidente o la multa e la squadra non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

Fonte: edition.cnn.com