**Le ultime minute del meeting della Fed e i dati aggiornati sul mercato del lavoro USA vengono interpretati a Wall Street come indicatori di un prossimo aumento dei tassi di interesse. Di conseguenza, le azioni USA stanno vivendo un miglioramento leggero, con un lieve aumento. I maggiori vincitori e perdenti della giornata provengono dal settore retail.

Dopo la pubblicazione delle minute della Fed, gli investitori USA hanno mostrato un accenno di ottimismo. Anche se l'indice Dow Jones Industrial Average delle azioni premium ha chiuso la sessione di mercoledì praticamente invariato a 40.890 punti, il Nasdaq, focalizzato sulla tecnologia, è aumentato del 0.6% a 17.918, e il S&P 500, che comprende tutte le azioni, è salito dello 0.4% a 5.620.

Gli investitori attendevano con ansia le minute del meeting del Comitato di Mercato Aperto della Fed (FOMC), previste per le 20:00 CEST. Sulla base delle discussioni di luglio sui tassi di interesse, alcuni membri della Fed hanno mostrato la volontà di considerare una riduzione in quel momento. Tuttavia, man mano che si avvicina il prossimo meeting di settembre, una "maggioranza schiacciante" di membri della Fed ritiene che una riduzione dei tassi potrebbe essere necessaria.

Se la Fed non garantisse una riduzione dei tassi in settembre, il mercato potrebbe subire una rapida vendita, ha previsto Phil Blancato, wealth manager di Ladenburg Thalmann, prima della pubblicazione. Tale situazione dipenderebbe dal proseguimento delle aspettative per ulteriori riduzioni dei tassi.

I sostenitori di un aumento più sostanziale dei tassi hanno ricevuto supporto dal Dipartimento del Lavoro USA, che ha annunciato una revisione della sua stima complessiva dell'occupazione per aprile 2023 a marzo 2024, riducendola di 818.000 posti di lavoro o dello 0,5%. La Federazione considera un raffreddamento del mercato del lavoro essenziale per raggiungere il suo obiettivo di inflazione del 2%, che ritiene si sia recentemente indebolito, suscitando preoccupazioni per un rallentamento. Gli investitori temono che i banchieri abbiano stretto eccessivamente le loro politiche.

La corsa all'oro si arresta

Tuttavia, solo una minoranza di partecipanti al mercato si aspetta ora una riduzione dei tassi del 0,5% da parte della Fed. Nonostante i dati economici USA forti, il quadro oltre l'allentamento previsto in settembre rimane incerto. Gli investitori si rivolgono alla conferenza internazionale delle banche centrali a Jackson Hole, Wyoming, che inizia giovedì, per ulteriori informazioni sulle future azioni della Fed. Il discorso del presidente della Fed Jerome Powell venerdì sarà attentamente osservato. Gli esperti sono scettici, con Jochen Stanzl, chief analyst di CMC Markets, che afferma: "E' probabile che Powell continui a sottolineare la politica dipendente dai dati, e c'è ancora un rapporto sul lavoro tra il suo discorso a Jackson Hole e il prossimo meeting della Fed. L'incertezza sulla politica monetaria è probabile che persista oltre venerdì".

Prezzi dell'oro in aumento e acquisti di titoli di Stato incrementati

L'incertezza del mercato era palpabile nei prezzi dell'oro elevati. Nonostante un lieve calo a metà settimana, scendendo a $2.511 per oncia troy, è rimasto vicino al massimo storico di $2.513,74 raggiunto martedì. Inoltre, gli investitori hanno aumentato gli acquisti di titoli di Stato, facendo diminuire i rendimenti. Anche se i rendimenti sui titoli USA a 10 anni e sui titoli di Stato tedeschi sono rimasti inizialmente stabili, erano vicini ai loro minimi di sette mesi di 3,780% e 2,160%.

Obiettivo in aumento

Gli investitori hanno mostrato interesse per le azioni USA del settore retail, tra cui quelle del discount retailer Target, che sono aumentate del 11%. La società ha attirato i clienti con prezzi accessibili e ha superato le aspettative nel secondo trimestre. Le azioni dell'automotive Ford sono aumentate dell'1,5%, mentre la società rivede i suoi piani per i veicoli elettrici a causa delle consistenti perdite nel mercato competitivo. Le azioni dell'operatore alberghiero Hyatt sono aumentate dell'1,5% mentre la società pianifica l'acquisizione dei marchi e delle filiali del concorrente Standard International per un prezzo base di $150 milioni.

D'altra parte, le azioni di Macy's sono precipitate di oltre il 12% mentre la società si confronta con la riluttanza dei consumatori a basso reddito a fare acquisti e ha rivisto verso il basso le sue previsioni per il 2024. Le azioni del gigante cinese dell'e-commerce JD.Com sono scese del 4% dopo che Walmart ha annunciato la vendita della sua partecipazione nella società.

