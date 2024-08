- L'Assia riesamina la corrispondenza per le tariffe di trasmissione

Dopo lamentele da Assia, il servizio di riscossione delle tasse della radiotelevisione pubblica sta pianificando di rivedere una lettera inviata ai club. Il Ministero per la Deregulazione dell'Assia e l'Associazione Sportiva dello Stato dell'Assia avevano espresso preoccupazioni riguardo alla lettera originale, sostenendo che non menzionava che i club non a scopo di lucro con volontari erano esenti dal pagamento delle tasse.

La lettera era stata formulata in modo tale da far credere ai destinatari che fossero tenuti a pagare. "I club non a scopo di lucro sono stati incoraggiati a pagare tasse che non dovrebbero pagare", ha criticato il Ministro della Deregulazione Manfred Pentz (CDU). "È come un raggiro ai danni degli anziani".

Un portavoce del servizio di riscossione delle tasse ha confermato che sarebbero state apportate modifiche alla lettera entro il mese successivo. Le informazioni necessarie sono già disponibili sul loro sito web beitragservice.de.

Il servizio di riscossione delle tasse è un ente amministrativo di ARD, ZDF e Deutschlandradio, nato dal centro di riscossione delle tasse della radiotelevisione pubblica (GEZ) nel 2013. I primi resoconti sulla lettera sono apparsi sul giornale "Bild".

Il Ministro: paragoni con i raggiri agli anziani

"Le azioni della GEZ sono state dannose per i club non a scopo di lucro", ha detto Pentz. "Coloro che contribuiscono positivamente alla società dovrebbero essere aiutati dallo stato, non ingannati. I club con piccole case del club, palestre o locali commerciali sono esenti dall'obbligo di pagare le tasse a condizione che vi lavorino solo volontari".

Il ministro ha sottolineato che lo stato era riuscito a spingere per la revisione della lettera e ha invitato le persone a utilizzare la linea verde della burocrazia statale. "Puoi segnalare le regolamentazioni inutili, così come problemi come questo", ha detto Pentz. In questo caso, l'Associazione Sportiva dello Stato dell'Assia aveva portato alla sua attenzione la questione. L'associazione rappresenta oltre 7.400 club sportivi in Assia.

