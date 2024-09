- L'Assia mostra un cauto ottimismo nei confronti delle discussioni sull'immigrazione

Il rappresentante dello stato federale alla riunione sulla migrazione di oggi a Berlino, il ministro dell'Interno dell'Assia Roman Poseck, ha mostrato un cauto ottimismo prima dell'evento. "La maggioranza democratica è sotto pressione per agire", ha dichiarato il cristiano democratico. "Le attuali proposte della coalizione del semaforo non sono sufficienti. Abbiamo bisogno di un cambio di marcia nella politica migratoria. L'accento deve essere posto sul limitare l'ingresso dei rifugiati."

È già troppo tardi, ha argomentato, per agire solo quando i rifugiati sono già in Germania. "Altrimenti, il carico dello stato e della società non cambierà", ha dichiarato Poseck.

Poseck si è stupito che il termine "confine" fosse assente dai documenti del governo del semaforo. Dal punto di vista dell'Unione, saranno presentate diverse proposte per rafforzare il controllo delle frontiere e limitare l'accesso dei rifugiati durante i negoziati a Berlino. "Mi affido alla capacità del centro politico di collaborare e risolvere la questione migratoria", ha detto Poseck, "ma la coalizione del semaforo deve muoversi oggi".

Poseck ha anche sottolineato che la Siria, tra gli altri paesi, dovrebbe essere considerata un paese sicuro per le espulsioni. Secondo una sentenza del Tribunale Amministrativo Superior di Münster, i rifugiati dalla Siria non hanno più bisogno di "protezione sussidiaria" in Germania poiché la guerra civile si è quasi conclusa in grandi parti del paese.

Il capo del governo dell'Assia Boris Rhein (CDU), presidente della conferenza dei ministri presidenti, aveva precedentemente richiesto un cambiamento nella politica migratoria. Ha suggerito respingimenti alle frontiere, più paesi sicuri di origine, procedure di asilo in paesi terzi, nonché la possibilità di espulsione in Afghanistan e Siria. La cittadinanza dovrebbe essere revocata per i criminali e i soggetti pericolosi, e le opzioni di espulsione e detenzione dovrebbero essere ampliate, ha aggiunto Rhein.

Numerosi ministri federali partecipano alla riunione sulla migrazione di oggi a Berlino, tra cui il ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD), il ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP) e il ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) per il governo federale. Gli stati sono rappresentati dal ministro dell'Interno dell'Assia Poseck per l'Unione, mentre la Bassa Sassonia rappresenta il lato SPD.

L'Unione prevede di proporre diverse misure per rafforzare il controllo delle frontiere e limitare l'accesso dei rifugiati durante i negoziati a Berlino, come menzionato da Poseck. In risposta alle attuali proposte della coalizione del semaforo, Poseck le ha criticate come insufficienti e ha chiesto un cambiamento significativo nella politica migratoria, dicendo che "La proposta della Commissione per affrontare la migrazione deve riflettere questo cambiamento".

Leggi anche: