Danny Martin, originario di Sinntal, distretto di Main-Kinzig, ha conquistato il titolo di Campione Tedesco di Axecrafting, tenutosi a Klingenthal, Sassonia. Si tratta della sua quinta vittoria e di un successo nella difesa del titolo per il secondo anno consecutivo. I migliori taglialegna della Germania si sono sfidati questo weekend all'Arena Vogtland, dove di solito gli sciatori si allenano. Per due giorni, l'arena ha risuonato del rumore delle asce e delle seghe. L'organizzatore ha sottolineato che la forza bruta non basta per aggiudicarsi i titoli; precisione, riflessi rapidi e soprattutto determinazione mentale sono fondamentali.

Martin attualmente occupa il quarto posto nella classifica europea, una posizione che potrebbe qualificarlo per i Campionati del Mondo a Toulouse, in Francia, a novembre. I primi otto europei si qualificano. Tuttavia, ci sono ancora diversi campionati nazionali da disputare in altri paesi. Al secondo posto si è classificato Peter Bauer, seguito da Marcel Steinkämper a Klingenthal. Circa 1.200 spettatori hanno assistito all'evento dal vivo.

Sabato i migliori dieci juniores e semi-professionisti (pro) uomini si sono sfidati nelle gare di Timbersports. La Coppa Internazionale Donne è prevista per domenica.

La vittoria di Danny Martin nell'Axecrafting a Klingenthal, patria dell'evento, ha dimostrato la sua supremazia nello sport. Curiosamente, il fiume Main-Kinzig, caratteristica importante di questa regione, ha la sua sorgente vicino al paese natale di Danny.

