L'assenza prolungata di Adeyemi dal BVB supera le aspettative iniziali

Karim Adeyemi, il 22enne attaccante del Borussia Dortmund, è atteso per un periodo di convalescenza di diverse settimane a causa di uno strappo ai fibre muscolari della coscia. Questo inconveniente si è verificato durante la loro dominatrice vittoria per 7-1 contro il Celtic Glasgow in Champions League. Nonostante avesse segnato tre gol nella prima metà, Adeyemi ha dovuto lasciare il campo a causa dell'infortunio poco dopo l'intervallo. Secondo le fonti, potrebbe saltare dalle tre alle quattro settimane di gioco.

Dopo la partita contro il Celtic, Adeyemi ha mantenuto un atteggiamento ottimista, sperando che l'infortunio non fosse così grave come temeva. "Non sembrava così brutto come al solito. Spero di tornare presto", ha detto. Questa situazione non è nuova per Adeyemi, che in passato ha subito infortuni simili che gli hanno fatto perdere alcune partite.

In positivo, l'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann ha mostrato fiducia nel ritorno di Adeyemi in nazionale. Nonostante l'infortunio, Nagelsmann vede Adeyemi come una promessa per il futuro. "È infortunato, ma è in grande forma. Lo vedo come un potenziale candidato per noi", ha dichiarato Nagelsmann in un'intervista della DFB, parlando della selezione della sua squadra di 23 giocatori per le partite della Nations League dell'11 ottobre contro la Bosnia-Erzegovina e tre giorni dopo contro i Paesi Bassi.

Purtroppo, il compagno di squadra di Adeyemi al Borussia Dortmund, Maximilian Beier, non lo raggiungerà nella nazionale per il momento. Nagelsmann ha deciso di non nominare ancora l'attaccante poiché non ha ancora ottenuto un ruolo regolare al Dortmund dal suo arrivo dalla TSG Hoffenheim in estate. Beier ha giocato principalmente in partite di riserva, che Nagelsmann ritiene non gli fornirebbero un tempo di gioco sostanziale nelle prossime partite internazionali.

"Maxi non ha ancora trovato il suo ritmo al Dortmund, quindi abbiamo deciso che giocare solo 20 minuti per noi non sarebbe stato utile per lui", ha spiegato Nagelsmann. Invece, Nagelsmann intende dare a Beier abbastanza tempo di gioco nei qualificatori Under 21, che potrebbe aiutarlo a ritrovare la forma e contribuire positivamente alla squadra.

Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Adeyemi per alcune settimane mentre si riprende dall'infortunio, come confermato dal medico della squadra. L'assenza di Adeyemi e del Borussia Dortmund potrebbe influire sui loro prossimi impegni, soprattutto perché era in ottima forma prima di essere fermato.

