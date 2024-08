- L'assenza di Tah lascia Eberl con un'irresistibile attrazione per il cacao.

Dopo un ultimo tentativo fallito da parte di FC Bayern Monaco per acquisire la stella del calcio Jonathan Tah, i campioni tedeschi rinunciano ad ulteriori acquisti durante questo periodo di trasferimento. "Siamo assolutamente soddisfatti della nostra attuale rosa", ha dichiarato il direttore sportivo Max Eberl prima della partita casalinga di Bundesliga di Bayern contro i leader della Bundesliga SC Freiburg, in programma domenica (17:30/DAZN).

Eberl, ora sulla cinquantina, ha cercato di chiarire la situazione Tah, che ha attirato molta attenzione, compreso il suo coinvolgimento nelle trattative. Secondo Eberl, si è sentito "gettato sotto un autobus e rappresentato in una luce non rappresentativa delle trattative private" nelle ultime settimane.

La tempistica e il prezzo richiesto da Leverkusen erano incongrui

"Va così: Bayer Leverkusen ci ha dato una scadenza tre settimane e mezzo fa - 'Ascolta, paga quell'importo entro allora!'", ha ricordato Eberl scrivendo a Rolfes, il direttore dello sport di Leverkusen, "Simon, grazie per la scadenza e l'importo, ma non possiamo rispettarli". Questo, secondo Eberl, ha rappresentato "la vera storia" dietro la saga del trasferimento.

Si è vociferato che Leverkusen abbia richiesto fino a 30 milioni di euro per Tah (28), il cui contratto sarebbe scaduto l'anno prossimo e potrebbe consentirgli di lasciare Leverkusen gratuitamente. Durante un evento del club dei tifosi di Bayer, il CEO Fernando Carro ha dichiarato: "Non ho alcun rispetto per Max Eberl, nessuno, e non avrei mai trattato con lui". In seguito, Carro si è scusato con Bayern Monaco per quelle dichiarazioni.

Leverkusen non ha risposto a questo

Eberl ha rivelato venerdì di aver contattato Leverkusen nelle ultime ore del periodo di trasferimento, chiedendo se Bayern potesse ancora fare un acquisto e così recuperare fondi per Tah. "Leverkusen non ha risposto a questo", ha detto Eberl: "È solo parte del processo, discusso, negoziato, provato".

Eberl ha ulteriormente sottolineato che anche Bayern deve generare fondi attraverso operazioni di trasferimento, bilanciando le spese. Finora, Bayern ha speso di più per i nuovi giocatori di quanto ne abbia guadagnato dalle cessioni estive, con un investimento totale di oltre 120 milioni di euro.

Si vocifera di possibili partenze di giocatori nel finale del periodo di trasferimento, con il centrocampista Kingsley Coman menzionato come possibile destinazione di un trasferimento dell'ultimo minuto, forse in Arabia Saudita. Un'altra opzione presa in considerazione è il prestito del giovane attaccante Gabriel Vidović.

Nonostante le scuse del CEO di Leverkusen per le sue dure parole nei confronti di Bayern Monaco, i campioni tedeschi non sono riusciti a raggiungere un accordo con Leverkusen per il trasferimento di Jonathan Tah, con quest'ultimo che richiedeva un prezzo elevato che Bayern non poteva soddisfare. Alla luce di questo inseguimento infruttuoso del trasferimento, FC Bayern Monaco non farà ulteriori acquisti durante questo periodo di trasferimento.

