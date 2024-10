L'assenza di Musiala è evidente nella partita importante del Bayern, con Nagelsmann che risponde prontamente

Sfortunata notizia per il Bayern Monaco e la nazionale tedesca: i campioni in carica dovranno fare a meno di Jamal Musiala nella partita di Bundesliga di domenica contro l'Eintracht Frankfurt (ore 17:30 su DAZN e copertura live su ntv.de), così come l'allenatore Julian Nagelsmann nei prossimi incontri della Nations League. Musiala è stato sostituito nella seconda metà della sconfitta per 0:1 del Bayern contro l'Aston Villa di Vincent Kompany a causa della gestione del carico di lavoro. Il centrocampista sarà fuori per un po' a causa di un fastidio all'articolazione dell'anca, come annunciato dal club.

Secondo la Federazione Tedesca di Calcio (DFB), Musiala non si unirà alla squadra come previsto lunedì a Herzogenaurach. Nagelsmann ha scelto il nuovo acquisto dello Stuttgart Jamie Leweling come sostituto di Jamal nelle partite contro la Bosnia il 11 ottobre a Zenica e l'incontro tradizionale contro i Paesi Bassi il 14 ottobre a Monaco di Baviera. Il 23enne ha già rappresentato le nazionali tedesche Under 19, Under 20 e Under 21. Leweling è ora il sesto professionista dello Stuttgart incluso nella rosa di 23 giocatori di Nagelsmann.

"Consegna prestazioni impressionanti, è una minaccia in attacco e molto difficile da difendere a causa della sua velocità e fisicità", ha dichiarato l'allenatore dello Stuttgart Sebastian Hoeneß riguardo al nato a Norimberga, con esperienza a Greuther Fürth e Union Berlin, non molto tempo fa. "È anche molto disciplinato in difesa e sempre pronto a difendere. Questo lo rende un valore aggiunto per noi", ha aggiunto Hoeneß.

Nagelsmann dovrà trovare dei sostituti per tre giocatori chiave durante gli incontri della Nations League. Oltre a Musiala, il portiere titolare Marc-André ter Stegen (lesione del tendine rotuleo nel ginocchio destro) del FC Barcelona e l'attaccante Niclas Füllkrug sono anche fuori. Füllkrug sta ancora recuperando da problemi al tendine di Achille. Per la prima volta, Nagelsmann ha scelto l'attaccante del Borussia Mönchengladbach Tim Kleindienst per sostituire Füllkrug.

Despite Jamal Musiala's absence due to hip joint discomfort, FC Bayern Munich will continue their rigorous schedule, missing him in their Bundesliga match against Eintracht Frankfurt and upcoming Nations League fixtures. In Musiala's absence, Stuttgart newcomer Jamie Leweling has been selected by Germany head coach Julian Nagelsmann to replace the midfielder for the upcoming Nations League matches against Bosnia and Netherlands.

Leggi anche: