L'assenza di Musiala è evidente nel match cruciale del Bayern, Nagelsmann risponde anche lui

Bayern Monaco e la nazionale di calcio tedesca affrontano un intoppo: i campioni in carica della Champions League saranno privi di Jamal Musiala nella partita cruciale di Bundesliga contro l'Eintracht Frankfurt domenica (17:30/DAZN e live ticker su ntv.de), e l'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann ne sentirà la mancanza nelle prossime partite della Nations League. Musiala è stato escluso a causa di fastidi all'anca, come annunciato dal club bavarese.

La Federazione calcistica tedesca (DFB) ha confermato che Musiala non si unirà alla nazionale al punto di incontro di Herzogenaurach come previsto. Il nuovo acquisto dello Stoccarda Jamie Leweling è stato selezionato come suo sostituto per le prossime partite contro la Bosnia il 11 ottobre a Zenica e l'incontro classico contro i Paesi Bassi il 14 ottobre a Monaco. Leweling, un 23enne con esperienza nelle squadre tedesche Under 19, Under 20 e Under 21, ha già rappresentato lo Stoccarda nella squadra di 23 giocatori di Nagelsmann.

"Consegna prestazioni impressionanti, rappresenta una minaccia significativa davanti alla porta e non è facile da contrastare grazie alla sua velocità e fisicità", ha recentemente commentato l'allenatore del VfB Sebastian Hoeneß riguardo al giocatore nato a Norimberga con precedenti esperienze a Greuther Fürth e Union Berlin. Hoeneß ha aggiunto: "E per finire, è anche eccellente in difesa e pronto a impegnarsi. Questo lo rende un giocatore di grande valore per noi".

