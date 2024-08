- L'assenza della RWE porta alla vittoria di Lipsia 4-1.

Due volte vincitori della DFB-Pokal RB Leipzig hanno agevolmente superato il turno, battendo il Rot-Weiss Essen, squadra di terza divisione, per 4-1 (2-1) di fronte a 17.000 spettatori allo stadio Hafenstraße.

I gol di Benjamin Sesko (12'), Lois Openda (40'), il neoacquisto Antonio Nusa (84') e Xavi Simons (88') hanno garantito la vittoria agli ospiti. Ramien Safi del RWE aveva dato il vantaggio ai padroni di casa al 2' con un rapido colpo di testa su assist di Torben Musel, ma non è bastato per evitare la settima eliminazione al primo turno negli ultimi otto anni. Leipzig, come l'anno scorso, è passato al secondo turno.

Gli ospiti sono rimasti sorpresi dall'inizio quando Safi ha portato in vantaggio il RWE con un rapido gol dopo un magnifico assist di Torben Musel, segnando al portiere di Leipzig con un tiro in angolo. I tifosi della squadra di casa hanno esultato rumorosamente per il gol iniziale contro i favoriti evidenti.

Tuttavia, l'allenatore del Leipzig Marco Rose, che ha scelto di non includere nuovi acquisti nella formazione iniziale, ha rapidamente motivato la sua squadra, che ha pareggiato con un gol di testa di Sesko da un cross di Haidara dieci minuti dopo.

Prima della fine del primo tempo, Openda ha mantenuto la calma dopo un passaggio di Sesko e ha insaccato la palla alle spalle del portiere del RWE Jakob Golz, che ha poi fatto diverse parate straordinarie per impedire altri gol. I sostituti Nusa e Simons hanno garantito la vittoria con i gol all'84' e all'88', impedendo al RWE di creare l'impresa in coppa. In precedenza, il RWE aveva causato imprevisti contro squadre favorite, compresa l'eliminazione dei campioni in carica del Bayer Leverkusen ai sedicesimi di finale tre anni fa.

La vittoria della DFB-Pokal per il RB Leipzig in questa partita rappresenta il terzo successo nella competizione. Nonostante il vantaggio iniziale del RWE grazie a Ramien Safi, il Leipzig è riuscito a passare al turno successivo, proprio come aveva fatto l'anno precedente.

