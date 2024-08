- L'Assemblea Legislativa sta convocando una sessione speciale per discutere le conseguenze dell'incidente.

Il Parlamento del Brandeburgo si riunirà in seduta straordinaria giovedì (alle 9:00) per discutere delle possibili conseguenze dell'attacco con coltello a Solingen che ha causato tre morti. Il gruppo parlamentare AfD del Brandeburgo ha richiesto questa riunione. Dopo l'attacco, si sono intensificate le discussioni sulla stretta del controllo delle armi e sull'espulsione. Il Ministro Presidente Dietmar Woidke (SPD) e il Ministro dell'Interno Michael Stübgen (CDU) esprimono riserve sulla nuova legge federale che favorisce i rimpatri rapidi, mentre il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ritiene che spetti ai Länder espellere coloro che hanno ordini di espulsione in sospeso.

Successivamente, venerdì, tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite a causa di un attacco con coltello durante una festa locale a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Il principale sospettato di questo incidente è un cittadino siriano di 26 anni che avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno ma non lo è stato. La fazione AfD sostiene azioni severe, come il divieto per i richiedenti asilo, i rifugiati, i rifugiati ucraini in fuga dalla guerra e i migranti stranieri autorizzati e espellibili di partecipare a riunioni pubbliche. Il Brandeburgo eleggerà il suo nuovo parlamento il 22 settembre.

Il Landtag del Brandeburgo, su richiesta del gruppo parlamentare AfD, si riunirà giovedì per discutere delle possibili conseguenze degli ultimi eventi. Dopo le elezioni di settembre, il Brandeburgo accoglierà il suo nuovo parlamento nel Landtag.

