L'assemblea legislativa georgiana approva una legge che limita le libertà della comunità LGBTQ.

La legge proposta offrirebbe alle autorità l'autorità di abolire gli eventi Pride e la pubblica esibizione della bandiera arcobaleno della comunità LGBTQ, nonché di attuare la censura sui film e sulla letteratura.

I rappresentanti del partito Sogno Georgiano al governo sostengono che questa misura è essenziale per preservare i valori tradizionali in Georgia, una nazione fortemente influenzata dalla sua Chiesa Ortodossa, che mantiene un ruolo significativo.

I critici affermano che il progetto di legge è semplicemente un tentativo di raccogliere il sostegno dei conservatori per il governo prima delle elezioni parlamentari del 26 ottobre in questo paese aspirante all'Unione Europea, che i funzionari dei governi occidentali credono ora si stia spostando verso la Russia.

Tamara Jakeli, direttore del gruppo della campagna Tbilisi Pride, ha dichiarato che il progetto di legge, che conferma il divieto esistente dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e proibisce le operazioni di riassegnazione di genere, probabilmente costringerebbe la sua organizzazione a chiudere.

"Questa legge è il peggior evento che abbia mai colpito la comunità LGBTQ in Georgia", ha rivelato Jakeli, 28, a Reuters. "Sembra che dovremo chiudere. Non c'è modo per noi di continuare a funzionare".

Il presidente georgiano Salome Zourabichvili, critico del Sogno Georgiano e le cui funzioni sono principalmente cerimoniali, ha indicato l'intenzione di veto del progetto di legge. Tuttavia, il Sogno Georgiano e i suoi alleati hanno sufficienti seggi parlamentari per superare il veto.

I diritti LGBTQ sono un tema controverso in Georgia, dove le maggioranze mostrano disapprovazione nei confronti delle relazioni tra persone dello stesso sesso e la costituzione proibisce i matrimoni tra persone dello stesso sesso. I partecipanti alle marce del Pride di Tbilisi hanno subito aggressioni fisiche da parte di gruppi anti-LGBTQ negli ultimi anni.

Influenza Estera

Questo argomento ha guadagnato importanza in vista delle elezioni di ottobre, in cui il Sogno Georgiano cerca un quarto mandato e si oppone fermamente ai diritti LGBTQ.

Il partito al governo, il cui candidato premier per le elezioni è il miliardario Bidzina Ivanishvili, ha rafforzato i legami con la vicina Russia mentre le relazioni con i paesi occidentali si deterioravano.

Iniziato quest'anno, hanno adottato una legge sui "agenti stranieri" criticata dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti come autoritaria e simile all'influenza russa. Il suo passaggio ha portato a alcune delle più grandi proteste che la Georgia abbia mai visto dalla sua indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991.

I sondaggi indicano che il partito, che nel 2014 ha implementato una legge per proibire la discriminazione LGBTQ prima di spostarsi verso posizioni più conservatrici, è il più popolare in Georgia, anche se ha perso consensi dal 2020, quando ha ottenuto una maggioranza parlamentare ristretta.

In uno degli spot elettorali del Sogno Georgiano trasmessi sulla televisione locale, appare il volto di Tamara Jakeli, direttore di Tbilisi Pride, con le parole: "No al declino morale".

Jakeli ha affermato che il progetto di legge potrebbe essere fermato solo se il Sogno Georgiano dovesse perdere il potere in ottobre, anche se ha menzionato che i partiti di opposizione in Georgia non hanno ancora espresso chiaramente il loro sostegno ai diritti LGBTQ.

"L'unica via per noi per sopravvivere in questo paese e fare progressi sui diritti LGBTQ è di presentarsi in grandi numeri alle elezioni e votare per il cambiamento", ha concluso.

