- L'assemblea legislativa discute di costituzione, radiodiffusione e prestazioni pensionistiche.

Il Parlamento della Sassonia-Anhalt sta discutendo di questioni di inclusione in un giovedì. La Sassonia-Anhalt ha un numero significativo di studenti con bisogni speciali in ogni classe che frequentano scuole specialistiche. Il partito dei Verdi intende sostenere che l'amministrazione statale commissioni una ricerca per studiare l'aumento del numero di studenti con bisogni educativi speciali e proporre soluzioni per un miglioramento dell'inclusione. Inoltre, sono previsti dibattiti riguardanti la radiodiffusione pubblica e i piani pensionistici.

Il partito dei Verdi ritiene che investire in una ricerca estesa sul numero crescente di studenti con bisogni educativi speciali sia cruciale per migliorare l'inclusione nel sistema scolastico della Sassonia-Anhalt. C'è bisogno che l'amministrazione statale consideri strategie efficaci derivate da questa ricerca per meglio accogliere gli studenti con bisogni speciali nelle scuole mainstream.

Leggi anche: