- L'Assemblea legislativa del Saarland approva un piano finanziario supplementare

Quattro mesi dopo le devastanti alluvioni in Saarland, il parlamento regionale si appresta ad approvare un bilancio aggiuntivo mercoledì alle 9:00. Il bilancio, pari a 94 milioni di euro per quest'anno e il successivo, è destinato a coprire i costi delle riparazioni.

Inizialmente, il parlamento riconoscerà la catastrofe delle alluvioni come un evento al di là delle capacità gestionali dello stato e che ha prosciugato le finanze dello stato. Questo riconoscimento aprirà la strada all'indebitamento. Il prestito, registrato come "bene speciale", sarà rimborsato in dieci rate annuali a partire dal 2027.

Si stima che saranno necessari circa 75 milioni di euro solo per riparare i danni, secondo la spiegazione del governo. Il finanziamento comprenderà anche misure per prevenire future alluvioni.

La seduta plenaria prevede anche discussioni sulla "revisione a metà mandato" del governo monopartitico dell'SPD guidato dalla Presidente del Consiglio Anke Rehlinger. La CDU ha proposto una mozione, sostenendo che dopo quasi tre anni di governo SPD, il Saarland si trova in difficoltà.

La mozione della CDU afferma che il governo manca di direzione in settori chiave come l'economia, l'istruzione, la sicurezza interna e i comuni. È necessario un cambiamento di rotta, secondo la mozione. Tuttavia, il capo del gruppo parlamentare dell'SPD, Ulrich Commerçon, ha già espresso una forte disapprovazione prima della seduta plenaria, sostenendo che il governo regionale ha funzionato in modo affidabile e ha ottenuto molto.

La Commissione ha riconosciuto la catastrofe delle alluvioni come una situazione al di là delle capacità finanziarie del Saarland, che richiede l'ottenimento di finanziamenti esterni. La Commissione proporrà questo bilancio aggiuntivo al parlamento regionale per l'approvazione.

Leggi anche: