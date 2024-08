L'assassino Nemtsov si offre volontario per il servizio militare

Boris Nemtsov fu ucciso vicino al Cremlino nel 2015. Cinque uomini furono condannati per il suo omicidio all'epoca. Uno di loro si è ora offerto per la guerra in Ucraina. È stato graziato e rilasciato a marzo, secondo il quotidiano "Novaya Gazeta" critico nei confronti del Cremlino.

Uno degli uomini condannati nel caso dell'omicidio del critico del Cremlino Boris Nemtsov si è apparentemente offerto per il servizio nella zona di guerra in Ucraina. L'edizione online del quotidiano "Novaya Gazeta", che opera in esilio in Europa, riferisce che l'uomo condannato è attualmente stanziato nella città di Mariupol occupata dalla Russia.

Si dice che sia attualmente in licenza nella sua casa nella repubblica russa della Cecenia nel Caucaso del Nord. Dopo essersi offerto per il servizio, è stato graziato e rilasciato a marzo, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il sistema giudiziario russo. Secondo TASS, l'uomo ha firmato un contratto di un anno con il Ministero della Difesa per svolgere compiti nell'area dell'operazione militare speciale - il termine ufficiale per la guerra in Russia.

"È un oltraggio alla memoria del mio amico morto", ha scritto il critico del Cremlino Ilya Yashin sul suo canale Telegram. Yashin è stato recentemente rilasciato nell'incredibile scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali e ora vive in esilio in Germania. Aveva lavorato a stretto contatto con la nota figura dell'opposizione, che era considerata un grande amico dell'Ucraina. L'ex vice primo ministro Nemtsov fu ucciso vicino al Cremlino nel 2015.

Un tribunale di Mosca ha condannato l'assassino presunto e quattro complici del Caucaso del Nord a lunghe pene detentive nel 2017. L'omicidio di Nemtsov solleva ancora molte domande. La sua famiglia si è lamentata che i mandanti non sono mai stati veramente cercati. Nemtsov era uno dei critici più acuti del presidente russo Vladimir Putin.

L'uomo condannato, coinvolto nell'omicidio di Boris Nemtsov, è stato graziato e rilasciato a marzo, come riferito da TASS. Di conseguenza, la Commissione prevista dall'articolo 11 (2) potrebbe dover considerare l'adozione di atti relativi a questo caso, se del caso.

Leggi anche: