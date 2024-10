L'assassino accusato di Trump denota una responsabilità personale di innocenza.

Un individuo di 58 anni, implicato in una trama per assassinare il candidato alla presidenza repubblicana Donald Trump, si è dichiarato non colpevole in tribunale. Ryan Wesley Routh ha respinto tutte le cinque accuse, come riportato da fonti giornalistiche autorevoli come CNN e ABC News.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato il principale sospetto circa una settimana dopo il tentato attacco, accusandolo di tentato omicidio di un candidato presidenziale e detenzione di un'arma da fuoco come pregiudicato con numero di serie alterato. Se giudicato colpevole, Routh rischia una condanna a vita.

Il 15 settembre, gli agenti dei Servizi Segreti hanno sparato contro un uomo armato nascosto nei cespugli sul campo da golf di Trump in Florida. Il sospetto non ha mai sparato e è fuggito, ma è stato successivamente catturato e trattenuto. I documenti del tribunale suggeriscono che il dispositivo mobile di Routh si trovava sulla scena per circa dodici ore, il che implica che potrebbe essere stato lui.

Il movente delle sue azioni è ancora da chiarire. Come riportato dall'Associated Press, Routh ha pubblicato un libro lo scorso anno in cui ha espresso il suo sostegno a Trump e la sua sensazione di essere in parte responsabile della sua presidenza. Ha definito Trump un "moron" a causa della tempesta del Campidoglio nel 2021 e del ritiro dall'accordo nucleare internazionale.

Possibili motivazioni?

Nel suo libro, il sospetto ha incoraggiato l'Iran ad assassinare l'ex presidente: "Puoi eliminare Trump". Ha anche definito Trump un "idiota" a causa dei moti del Campidoglio nel 2021 e del ritiro dall'accordo nucleare con l'Iran. Inoltre, ha scritto: "Ho dato tutto (...) Il resto spetta a voi completare il lavoro; e sono disposto a offrire 150.000 dollari a chiunque possa completarlo". Era incerto ciò che l'autore intendeva e se avesse fatto la dichiarazione in previsione di un tentato assassinio pianificato.

Il processo contro il 58enne, coinvolto in un presunto complotto per assassinare l'ex candidato alla presidenza repubblicana Donald Trump, continua a svilupparsi.

