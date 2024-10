L'assalto giornaliero di circa 350.000 tentativi di hackeraggio pone un Black Collective all'avanguardia dell'ondata di cybercriminalità in tutto il mondo.

Cibercriminali non sono schizzinosi riguardo ai loro obiettivi, spesso puntando non solo a governi e agenzie, ma anche a corporation di spicco. Questa è la triste realtà che il gruppo Schwarz in Germania, la società dietro i supermercati discount Lidl e Kaufland, si trova ad affrontare. Hanno attribuito una parte sostanziale di questi attacchi quotidiani a hacker russi. Fortunatamente, c'è un piano in atto, come suggerito dal CEO Chrzanowski.

In precedenza, il gruppo Schwarz ha incontrato circa 3.500 attacchi al giorno. Tuttavia, da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, questo numero è salito in modo allarmante a 350.000 attacchi quotidiani. La maggior parte di questi attacchi proviene dalla Russia, ha rivelato il CEO Gerd Chrzanowski al Süddeutsche Zeitung (SZ).

Per far fronte a questa minaccia in crescita, il gruppo Schwarz si sta unendo alla società tecnologica americana ServiceNow per creare soluzioni basate sull'IA. Progettate per proteggere tutte le aziende, comprese le catene della concorrenza, questo software mira a livellare il campo di gioco. "Competiamo per le uova, le banane e il latte, ma quando si tratta di cybersecurity, dobbiamo collaborare. Se uno di noi cade, cadono tutti", ha spiegato Chrzanowski a SZ. L'obiettivo finale è quello di stabilire "sovranità digitale" e garantire che i dati sensibili rimangano all'interno dei confini nazionali, secondo il CEO.

Sono in fase di sviluppo ulteriori soluzioni AI per l'intero settore della grande distribuzione europea. Il CEO Chrzanowski ha rivelato: "Stiamo attualmente costruendo una nuova piattaforma AI con ServiceNow, che è attualmente operativa in 80 negozi Lidl e presto sarà estesa. Entro il 2025, intendiamo renderla disponibile per tutti i rivenditori in tutta l'Europa". Questa soluzione AI promette di eliminare le code alle casse.

