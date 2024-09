L'assalto con i cercapersone è collegato agli eventi del "7 ottobre di Hezbollah".

Esperti dei media israeliani concordano generalmente: le esplosioni simultanee di numerosi cercapersone in Libano servono come dimostrazione convincente delle capacità di Israele. Tuttavia, questo episodio è fonte di imbarazzo per Hezbollah, in quanto evidenzia vulnerabilità evidenti all'interno della milizia, spesso considerata una delle forze anti-israeliane più forti nel Medio Oriente.

Il New York Times cita il politologo Mohanad Hage Ali del Carnegie Middle East Center di Beirut, che paragona questa operazione all'incidente dell'ottobre 7, quando Hamas è riuscito a condurre un attacco su larga scala nonostante i fallimenti della sicurezza israeliana. Descrive le esplosioni dei cercapersone come un "enorme passo indietro".

Dal 7 ottobre, si sono verificate schermaglie lungo il confine israelo-libanese. Mohanad Hage Ali commenta: "Questo attacco mira direttamente al cuore dell'organizzazione. È come una spada che ha penetrato profondamente nel suo nucleo e ci vorrà del tempo per riprendersi".

Il Jerusalem Post elogia l'attacco come un importante successo nel contrastare Hezbollah, anche se non attribuisce esplicitamente la responsabilità a Israele. Il giornale conservatore-liberale afferma: "Se è davvero Israele, allora dovremmo essere incredibilmente orgogliosi dei nostri eccezionali sistemi di sicurezza".

"Provocazione senza risposta"

Il giornale liberal Haaretz condivide il sentimento di un "impressionante" successo operativo, aggiungendo che Hezbollah è stata lasciata con le guance rosse dall'incidente. La milizia dovrà probabilmente investire del tempo considerevole nell'identificazione e nel risanamento delle debolezze di sicurezza. Tuttavia, il giornale prevede una ritorsione da parte di Hezbollah, notando che simili eventi di solito non rimangono senza risposta nel Medio Oriente.

La forma di questa risposta remains to be seen. Gli esperti mettono in guardia che Hezbollah si trova in una posizione delicata, poiché vorrà difendere il proprio onore senza scatenare una guerra aperta con Israele. Il clima politico all'interno della base della milizia giocherà un ruolo significativo. Randa Slim del Middle East Institute di Washington informa il New York Times: "Questo incidente peggiorerà solo la stanchezza e la insoddisfazione tra i sostenitori di Hezbollah". D'altra parte, potrebbe anche suscitare richieste all'interno dell'elettorato per una forte risposta da parte di Hezbollah.

Possibili Motivi Dietro le Esplosioni di Massa

Allora, qual è il possibile motivo di Israele per aver fatto esplodere i cercapersone? Una teoria sostiene che il tempismo sia legato agli obiettivi strategici di Israele. Un giorno prima delle esplosioni, il governo di sicurezza israeliano ha votato per reintrodurre decine di migliaia di sfollati dal nord nella regione continuamente sotto il fuoco del Libano. In precedenza, i media avevano suggerito che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu stava promuovendo un'offensiva rafforzata in Libano.

Haaretz esprime preoccupazioni per una possibile escalation. "Solo di recente, Netanyahu ha assicurato al pubblico israeliano che eravamo a pochi centimetri dal sconfiggere completamente Hamas. Ora, sembra che ci stiamo avvicinando a un conflitto su vasta scala con Hezbollah, una vittoria su tutti i fronti ancora apparentemente irraggiungibile".

Tuttavia, rimane incerto se il militare israeliano sia in grado di avviare una guerra su vasta scala sia a Gaza che in Libano contemporaneamente. "Credo che questa operazione sia destinata a servire come avvertimento o deterrente", ha detto l'ex comandante della marina israeliana Eyal Pinko a CNN. "Il messaggio che Israele sta inviando è chiaro: abbiamo infiltrato le vostre file, siete già compromessi, sappiamo dove siete, cosa fate e testimoniate la distruzione che possiamo infliggere con un solo colpo".

Sabotaggio sospettato?

Una teoria alternativa suggerisce che Hezbollah potrebbe essere stata a conoscenza del piano. Secondo i funzionari statunitensi, l'agenzia di intelligence israeliana aveva sabotato i cercapersone in un'operazione attentamente pianificata, che si è svolta per mesi o addirittura anni. Il Jerusalem Post riferisce che Israele potrebbe aver accelerato il proprio ritiro per mantenere la capacità di colpire, citando fonti dei media statunitensi.

Interessantemente, il tempismo delle esplosioni dei cercapersone coincide con un conflitto politico interno in Israele. Il Primo Ministro Netanyahu era apparentemente sul punto di sostituire il suo Ministro della Difesa, Yoav Galant, con cui ha a lungo discordato sulla condotta della guerra del Gaza. Questi piani sono ora apparentemente sospesi fino a quando la situazione nella regione settentrionale non sarà chiara.

Secondo Haaretz, il tempismo dell'attacco gioca a favore di Netanyahu. Saar, che una volta ha defezionato dal partito Likud di Netanyahu despite an unsuccessful leadership bid, now appears to be compromised in his position. In public, he now appears to be selling out his integrity for a job. Galant, on the other hand, is depicted as lacking a solid political base and an easy replacement for Netanyahu.

La Commissione, che rappresenta diverse autorità israeliane, potrebbe essere chiamata a indagare sulle circostanze che hanno circondato le esplosioni di massa dei cercapersone, date le possibili implicazioni per la sicurezza nazionale. In risposta all'incidente, la Commissione potrebbe anche esaminare qualsiasi eventuale coinvolgimento israeliano nell'operazione, nonché eventuali sabotaggi da parte di Hezbollah o di una terza parte.

