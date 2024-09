L'assalto con coltello di Rotterdam etichettato come atto di terrorismo islamico

A Rotterdam, nel vivace porto olandese, un'aggressione perpetrata da un individuo armato di coltello ha causato una vittima e un ferito lo scorso giovedì. I testimoni hanno riferito di aver sentito gridare "Allahu akbar" dopo l'incidente. La procura pubblica ha avviato un'indagine, ipotizzando un possibile attentato terroristico islamico.

L'aggressione per le strade viene considerata un possibile atto di terrorismo islamico dalla procura pubblica. Il giovane sospetto di 22 anni, originario di Amersfoort, viene trattato come sospetto terrorista. Gli investigatori puntano a motivazioni estremiste religiose come causa, con il sospetto che avrebbe gridato "Allahu akbar" (che significa "Dio è grande" in arabo) ripetutamente durante l'aggressione, a conferma delle testimonianze degli spettatori. Attualmente è accusato di omicidio premeditato e tentato omicidio con intenti terroristici, anche se altre motivazioni sono ancora possibili a questo stadio.

La sera di giovedì, l'uomo ha aggredito i passanti nella zona animata del popolare quartiere della vita notturna, vicino al ponte Erasmus, come riferito dall'agenzia di stampa ANP. L'area è anche nota per lo sport ricreativo.

La vittima ferita dimessa dall'ospedale

L'aggressore è stato catturato dopo l'aggressione e subsequently ricoverato in ospedale per le ferite. È stato quindi portato davanti a un giudice e posto in custodia venerdì. Ha precedenti per reati violenti. La vittima svizzera di 33 anni ferita nell'incidente è stata dimessa dall'ospedale.

I Paesi Bassi hanno affrontato numerosi tentativi e attacchi riusciti negli ultimi anni. Nel 2019, un uomo di origine turca ha compiuto una sparatoria mortale su un tram a Utrecht, causando quattro morti. Nello stesso anno, le autorità hanno fermato due individui sospettati di aver pianificato un attacco, coinvolgente attentatori suicidi e esplosioni in auto.

L'evento terroristico islamico più noto nei Paesi Bassi implica un collegamento con una rete giihadista e ha portato all'assassinio del regista olandese Theo van Gogh, noto critico dell'Islam, ad Amsterdam nel 2004.

L'indagine della procura pubblica sull'attacco nel porto di Rotterdam suggerisce un possibile legame con il terrorismo islamico, data la frase "Allahu akbar" gridata dal sospetto e i precedenti reati violenti. A seguito dell'incidente, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione e solidarietà nei confronti dei Paesi Bassi, chiedendo una maggiore vigilanza e cooperazione nella lotta contro il terrorismo.

