L'assalto alla diga ha causato danni significativi minimi.

16:46 Ministro della Difesa ucraino dichiara ritorsione per gli attacchi russi Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umjerov ha dichiarato ritorsione contro gli attacchi significativi della Russia contro il suo paese. "L'Ucraina si sta preparando alla sua replica. Armi di produzione propria", ha detto, come riportato dal Ministero della Difesa su X. Ha anche invitato gli alleati occidentali ad aumentare le capacità di lunga portata dell'Ucraina e a rimuovere i vincoli sugli attacchi contro le strutture militari russe.

16:12 Il gruppo Wagner nega la presenza di mercenari in Ucraina Il gruppo Wagner nega la presenza dei suoi mercenari nel conflitto in corso insieme all'esercito russo in Ucraina. Secondo un comunicato pubblicato su Telegram e riportato dal "Kyiv Independent", i mercenari del Wagner sono attualmente operativi solo in Bielorussia e in Africa. Il gruppo Wagner afferma che il suo personale non è impegnato nella Guardia Nazionale Russa o nelle file del Ministero della Difesa russo. Al momento, il Wagner non sta partecipando all'invasione russa dell'Ucraina, afferma il gruppo, aggiungendo che eventuali cambiamenti nella situazione saranno annunciati.

15:40 Kyiv esperienza il secondo allarme aereo più lungo dal inizio della guerra A causa degli attacchi russi all'Ucraina, un allarme aereo a Kyiv è durato 7 ore e 46 minuti. Si tratta del secondo allarme aereo più lungo nella capitale dal inizio della guerra, secondo il giornalista Denis Trubetskoy. Il più lungo è durato 9 minuti in più, scrive su X. Secondo l'ex consigliere del Ministro dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, l'allarme aereo è durato fino a 10 ore in altre regioni dell'Ucraina.

15:15 Le truppe russe attaccano le posizioni ucraine a Kursk Secondo il Ministero della Difesa russo a Mosca, le truppe russe hanno attaccato i soldati ucraini in numerosi luoghi lungo il fronte nella regione russa di Kursk. Gli attacchi ucraini sono stati respinti in altre 7 posizioni a Kursk. Inoltre, le forze ucraine sono state bombardate in 16 luoghi nella regione di Sumy, che confina con la regione russa di Kursk.

14:55 Grossi guida l'ispezione dell'IAEA alla centrale nucleare di Kursk Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, sta guidando l'ispezione della centrale nucleare di Kursk nella regione russa omonima. A causa della situazione seria, Grossi ha annunciato su X. "Ribadisco: la sicurezza delle strutture nucleari non deve essere compromessa in alcun modo". La visita è prevista per martedì. Migliaia di soldati ucraini sono entrati a Kursk in un attacco a sorpresa dell'6 agosto.

14:47 Incendio alla più grande raffineria di petrolio della Russia Un incendio è scoppiato nella più grande raffineria di petrolio della Russia nella città di Omsk, secondo l'operatore Gazprom. Due persone sono rimaste ferite, ma la produzione continua, ha detto la società statale dell'energia in una dichiarazione. "L'incendio alla raffineria di Omsk è sotto controllo. Il sistema di sicurezza automatico della struttura ha rilevato un incendio nell'attrezzatura tecnica", ha detto. La produzione non è stata influenzata.

14:32 Le forze russe colpiscono le strutture energetiche e le armi occidentali in Ucraina Secondo il Ministero della Difesa russo a Mosca, le forze russe hanno attaccato le stazioni di compressione del gas e i trasformatori di potenza in Ucraina. Le strutture energetiche sono state prese di mira da droni e missili, ha riferito il ministero. Fornivano elettricità al complesso militare-industriale dell'Ucraina. Inoltre, le armi e i munizioni occidentali stoccate in due aeroporti ucraini sono state colpite.

14:09 Il Washington Post riferisce di oltre 247 soldati russi catturati a Kursk Dal loro incursione a sorpresa nella regione russa di Kursk all'inizio di agosto, i soldati ucraini hanno catturato oltre 240 soldati russi, secondo un articolo del Washington Post. Il giornale ha analizzato oltre 130 foto e video taken since the incursion on August 6. Most appeared to have been filmed by Ukrainian soldiers and shared on social media. The analysis also included photos taken by a newspaper photographer from a prison where captured Russian soldiers are reportedly being held in Ukraine. "The verified images show at least 247 Russian prisoners and support the claims of Ukrainian authorities that hundreds of Russians were captured during the incursion," the newspaper writes. According to the report, large numbers of young military personnel were taken captive, apparently surrendering without resistance.

13:43 Oggetto non identificato entra nello spazio aereo polacco Durante l'attacco russo all'Ucraina, un oggetto non identificato è entrato nello spazio aereo polacco e probabilmente è atterrato sul territorio polacco, secondo l'agenzia di stampa di stato PAP, citando il comando operativo dell'esercito. La ricerca dell'oggetto, che non è un missile, è in corso. "Durante l'attacco massiccio al territorio ucraino di lunedì, un oggetto probabilmente è entrato nel territorio polacco", ha detto il generale Maciej Klisz, il comandante operativo delle forze armate, come riportato da Polsat News. The Guardian ha riferito, citando un portavoce dell'esercito, che l'oggetto era probabilmente un drone.

13:21 La diga a nord di Kyiv colpita da un presunto missile russo Durante l'ampio attacco aereo all'Ucraina di lunedì mattina, una diga a nord di Kyiv è stata colpita da un presunto missile russo, secondo i resoconti dei media ucraini. Una parte della centrale idroelettrica può essere vista in fiamme in un video condiviso dal giornalista Yaroslav Trofimov del Wall Street Journal, tra gli altri. "Se la diga si rompe, milioni di persone a valle potrebbero morire", ha scritto Trofimov. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sui danni alla struttura.

12:57 Zelenskyy definisce "aggression severa" l'attacco russoSecondo fonti ucraine, la Russia ha utilizzato oltre 100 missili e quasi 100 droni di origine iraniana nell'ultimo attacco di vasta portata. Il presidente Volodymyr Zelenskyy, in un post su Telegram, lo ha descritto come "uno dei più severi attacchi". Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha rivendicato il successo nell'abbattere tutte le strutture ucraine designate durante questi attacchi di massa contro l'infrastruttura del paese. Zelenskyy ha spiegato che si è trattato di un "attacco combinato", che ha coinvolto più di 100 missili di vario tipo e circa 100 droni Shahed. Il ministero della Difesa russo lo ha definito un "attacco di massa con armi a lungo raggio ad alta precisione" contro "importanti strutture dell'infrastruttura energetica".

12:38 L'Ucraina chiede all'Occidente l'autorizzazione per colpire il territorio russo

L'Ucraina chiede all'Occidente di autorizzare l'uso di armi per colpire profondamente nel territorio russo. Secondo il capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, attraverso Telegram, un simile passo metterebbe "prontamente fine al terrore russo".

12:09 Peskov considera inutili i negoziati con l'Ucraina

La Russia afferma che i negoziati con l'Ucraina per un cessate il fuoco sono virtualmente inutili. L'ingresso dell'Ucraina nella regione di confine di Kursk è inaccettabile, afferma Dmitry Peskov, portavoce dell'amministrazione presidenziale russa.

11:41 Munz: l'esercito bielorusso è debole

Il dittatore Lukashenko raduna decine di migliaia di soldati al confine con l'Ucraina, una situazione che suscita preoccupazione tra i paesi. Tuttavia, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, si tratta principalmente di una dimostrazione di forza piuttosto che di una minaccia reale.

11:25 Servizio segreto suggerisce sabotaggio russo dietro l'allarme di Geilenkirchen

Un rapporto di intelligence su una possibile minaccia derivante da un atto di sabotaggio russo con un drone ha scatenato l'aumento temporaneo del livello di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana. C'è stata una forte indicazione da parte di un servizio segreto estero su possibili azioni preparatorie per un eventuale atto di sabotaggio russo contro la base NATO, hanno dichiarato i circoli di sicurezza tedeschi.

11:20 Immagini satellite: i russi lottano per il controllo del deposito di carburante di Proletarsk

Il deposito di carburante di Proletarsk, nel sud della Russia, è stato avvolto dalle fiamme per oltre una settimana, come mostrano le immagini satellite attuali del sistema di monitoraggio incendi e foreste di NASA FIRMS. L'incendio nel deposito, che contiene oltre 70 serbatoi individuali, è stato causato da un attacco con drone ucraino nella notte del 18 agosto. Si segnalano attacchi freschi venerdì mattina. Le autorità distrettuali di Proletarsk hanno dichiarato lo stato di emergenza. Secondo TASS, 47 pompieri sono rimasti feriti nell'incendio finora.

10:50 Caccia polacchi mobilitati

L'attacco aereo mattutino di vasta portata colpisce anche un paese confinante con l'Ucraina: a causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco, sono stati inviati caccia militari polacchi, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Sono stati coinvolti anche aerei alleati, secondo i resoconti. L'aeronautica ucraina ha dichiarato che l'esercito russo ha temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, portando missili. Inoltre, secondo i resoconti, sono stati lanciati missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina. Sono stati segnalati anche attacchi dal Mar Nero.

10:22 Soldato ucraino spara contro un missile cruise russo con una mitragliatrice montata su un camion

Un video condiviso dal governatore Viktor Mykyta sui social media mostra i soldati dell'aerodifesa ucraina nella regione occidentale della Transcarpazia che sparano contro un missile cruise russo con una mitragliatrice montata su un camion. Il missile, apparentemente lanciato dalla regione confinante di Lviv, è stato apparentemente abbattuto dal 650º battaglione anticarro separato. L'autenticità del video è stata confermata dal team di verifica RTL/ntv. Tuttavia, il tipo esatto di missile abbattuto non è stato ancora verificato in modo indipendente. Secondo il Kyiv Independent, non è stato il fuoco della mitragliatrice a abbattere il missile, ma un missile dell'aerodifesa ucraina, come dichiarato dall'ex portavoce dell'Aeronautica Yuriy Ihnat.

10:03 15 regioni ucraine colpite dalla Russia - obiettivo l'infrastruttura energetica

Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia nelle prime ore del mattino, secondo il primo ministro Denys Shmyhal. "Oggi, 15 regioni sono state attaccate in un attacco di massa russo. L'aggressore ha utilizzato diversi tipi di armi: droni, missili, missili ipersonici Kinzhal. Ci sono state vittime", ha scritto Shmyhal su Telegram. Gli officiali ucraini riferiscono che l'infrastruttura energetica in quattro regioni è stata colpita. Le autorità di Saporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno segnalato attacchi all'infrastruttura energetica nelle loro regioni. In alcune aree di Kyiv, i servizi di elettricità e acqua sono stati interrotti, secondo il sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Russia Shifts Focus to Kursk from Lesser Battlegrounds in UkraineSecondo gli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), sembra che l'esercito russo stia trasferendo truppe dai fronti minori in Ucraina alla regione di Kursk. Alti funzionari del 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina, 11° Brigata Aviotrasportata (VDV), 56° Reggimento VDV (7^ Divisione VDV) e 51° Reggimento VDV (106^ Divisione VDV) avrebbero discusso con il Presidente Vladimir Putin di operazioni militari vicino all'Ucraina, che potrebbero riguardare la regione di Kursk. L'ISW ha rilevato attività del 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina e 11° Brigata VDV nella regione di Kursk e ha sentito voci secondo cui il comando militare russo ha recentemente spostato componenti del 56° Reggimento VDV dall'area di Robotyne nell'ovest di Saporizhzhia alla regione di frontiera. Il comando militare russo sembra resistere alla pressione per ritirare truppe dagli obiettivi strategici per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk, secondo gli esperti dell'ISW.

09:14 Rapporto dei primi caduti a causa dei bombardamenti aerei russiLe autorità ucraine riferiscono di almeno tre morti a causa dei raid aerei russi. Sono stati segnalati caduti a Luzk a ovest, Dnipro a est e Saporischschja a sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischtschuk, ha riferito che un edificio multifamiliare è stato colpito da un attacco nemico, causando un morto. I governatori delle regioni di Odessa, Saporischschja e Kharkiv hanno riferito di esplosioni nelle loro rispettive regioni e hanno invitato i residenti a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione di Poltava, Filip Pronin, aveva riferito che cinque persone erano rimaste ferite in un attacco a una struttura industriale.

qui.08:50 L'Ucraina tiene d'occhio i movimenti delle truppe bielorusseL'Ucraina tiene d'occhio i movimenti militari del Belarus vicino al confine condiviso. L'attività in corso è più grande del solito e un'imminente invasione militare del Belarus potrebbe avere conseguenze catastrofiche, come ha notato la reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:22 Esplosioni in diverse città ucraine - Blackout a KyivSi sentono esplosioni in diverse città ucraine dopo l'intenso attacco aereo russo (vedi l'articolo delle 07:24). Le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il paese intorno alle 6 del mattino ora locale. Le prime esplosioni a Kyiv sono state sentite poco prima delle 8:30, seguite da altre. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha riferito che l'energia elettrica è saltata in "diverse zone" della capitale e ci sono anche problemi di approvvigionamento idrico sulla riva destra della città. Sono state segnalate esplosioni a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53 Mosca annuncia la distruzione di 20 droni ucrainiLa difesa aerea russa ha apparentemente abbattuto 20 droni diretti verso il territorio russo dall'Ucraina, secondo il ministero della Difesa russo. Nove sono stati intercettati sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk e due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato scoperto sulle regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 La Russia lancia un'intensa offensiva contro l'UcrainaL'Ucraina sta subendo un'intensa offensiva, secondo diversi resoconti. "Esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina è sotto un massiccio attacco missilistico e con droni dalla terra, dall'aria e dal mare", nota il "Kyiv Post" su X. L'esperto militare Nico Lange riferisce che la Russia sta lanciando missili da navi nel Mar Nero e da 11 bombardieri Tu-95, oltre all'utilizzo di droni e missili balistici. "L'attacco aereo russo all'Ucraina è massiccio". I resoconti suggeriscono che si sentono esplosioni in diverse città.

07:07 Il comandante ceceno dettaglia le perdite ucraine nella regione di KurskI combattenti delle forze speciali Achmat dei ceceni, insieme alla 2^ Brigata di forze speciali, affermano di aver distrutto due veicoli corazzati da trasporto truppe, cinque veicoli corazzati da combattimento e un carro armato leggero di progettazione francese (AMR) nella regione di Kursk negli ultimi giorni, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il generale maggiore Apti Alaudinow, il comandante. "Inoltre, abbiamo distrutto una unità di lancia-granate automatiche e un mortaio, oltre alla distruzione di un cannone", ha detto. "Attraverso questi attacchi contro queste strutture militari, le nostre forze hanno inflitto presunte pesanti perdite alle truppe ucraine". Secondo Alaudinow, l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico sta cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato attacchi su più fronti e liberato alcuni insediamenti. Credo che questo lavoro continuerà ogni giorno".

18:41 Corea del Nord: Kim Jong Un Spinge per la Produzione di Droni SuicidiIl leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha incoraggiato la creazione e la produzione di più droni suicidi come "aspetto significativo della preparazione alla guerra", ha riferito l'agenzia di stampa statale KCNA. L'annuncio è stato fatto durante un test di droni prodotti localmente. I droni suicidi sono veicoli aerei senza equipaggio carichi di esplosivi che si dirigono verso i bersagli nemici. La Russia ha costantemente utilizzato droni iraniani del tipo Shahed in Ucraina. La collaborazione militare tra la Corea del Nord e la Russia è diventata più forte. Secondo la KCNA, il test dei droni si è svolto sabato, mentre crescevano le tensioni con la nazione confinante del Sud. Le foto scattate dall'agenzia di stato mostrano oggetti aerei bianchi con ali a forma di X che volano verso bersagli tank e detonano. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, questi bersagli simulati assomigliano ai carri armati K-2 sudcoreani.

18:34 Ucraina: 1140 Soldati Russi Segnalati Uccisi o Feriti in 24 OreSecondo i resoconti dell'esercito ucraino, 1140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal inizio del conflitto, il numero di militari russi uccisi è salito a 608.820. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Kiev ha dichiarato che quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni sono stati distrutti.

18:12 Kyiv Avverte Minsk Contro gli Errori RammaricabiliL'Ucraina esorta la Bielorussia a evacuare i grandi contingenti di truppe e l'equipaggiamento militare che si presume siano ammassati al loro confine condiviso. In una dichiarazione del Ministero degli Esteri, il governo di Minsk viene invitato ad "astenersi da azioni ostili" e a ritirare le sue forze dalla zona di confine. L'Ucraina mette in guardia la Bielorussia contro gli "errori rammaricabili" a causa dell'influenza di Mosca. Non è stata rilasciata alcuna risposta dalla Bielorussia, alleata stretta della Russia. Secondo i resoconti ucraini, tra le truppe stanziate al confine ci sono unità speciali bielorusse e mercenari ex-Wagner, armati di carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria dispiegati nella regione di Gomel vicino al confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione si conclude affermando che l'Ucraina "non ha mai iniziato ostilità contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro".

15:46 Governatore Russo Rapporta Dannaggi Causati da Debris di Droni UcrainiLa regione russa di Saratov ha segnalato danni a diverse case causati dai detriti di droni ucraini abbattuti, secondo il governatore locale. Le città di Saratov e Engels sono colpite, con tutti i servizi di emergenza mobilitati secondo il messaggio del governatore diffuso via Telegram. Engels funge da base per bombardieri strategici della Russia.

3:52 Sistema di Difesa Aerea Rapporta Attacco di Droni su KyivI sistemi di difesa aerea ucraini sono attualmente attivi nella zona di Kyiv per contrastare gli attacchi di droni russi, secondo fonti ucraine. "È stato rilevato un movimento di droni nemici! I sistemi di difesa aerea della regione sono attivi", ha dichiarato l'amministrazione militare regionale via Telegram. Non sono stati forniti aggiornamenti sui possibili danni o vittime fino ad ora.

0:19 Zelensky Descrive l'Attacco alla Squadra di Reuters come "Completamente Mirato"Nel suo discorso notturno, il presidente ucraino Zelensky ha parlato dell'attacco con razzo letale alla squadra di giornalisti di Reuters nella città ucraina orientale di Kramatorsk. Un dipendente di Reuters è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti quando un hotel è stato colpito, ha riferito l'agenzia. La vittima, il 38enne britannico Ryan Evans, aveva lavorato per Reuters dal 2022, offrendo consigli sulla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha descritto l'attacco come "completamente mirato, calcolato". "Le mie sincere condoglianze alla famiglia e agli amici". L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha annunciato un'indagine preliminare su Telegram. L'incidente è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non è stata in grado di verificare se il razzo è stato lanciato dalla Russia o se l'hotel è stato intenzionalmente preso di mira. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione dalla Russia.

