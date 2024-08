- L'assalto a Solingen e le conseguenze

La paura ha preso il posto della gioia. L'armonia della musica e delle risate è stata sostituita da un silenzio minaccioso. Il giorno successivo alla celebrazione della città di Solingen, che ora è al centro delle conversazioni ovunque, un vento gelido risuona in un'area pedonale abbandonata. Un carrozzone barricato, decorato con orsacchiotti, rimane immobile, e i riflettori sul palco continuano a lampeggiare a intermittenza. Ma non c'è anima viva in vista. Nessuna.

Solingen, una città animata di circa 160.000 abitanti, rannicchiata tra Düsseldorf, Colonia e Wuppertal, è ancora scossa dagli eventi che si sono svolti durante il suo 650° compleanno, noto come il "Festival della Diversità". L'intero paese sta lottando con le conseguenze. Nelle ore successive, il Ministro dell'Interno del NRW Herbert Reul (CDU) è arrivato sulla scena. Il Cancelliere federale Olaf Scholz sta chiedendo severe conseguenze per il colpevole.

A questo punto, ci sono poche informazioni disponibili riguardo al movente. Si sa solo che la sera precedente, un individuo avrebbe apparentemente attaccato i festaioli con un coltello. Tre persone - una donna e due uomini - hanno perso la vita, e diverse altre sono state gravemente ferite.

A causa del suo approccio strategico - ha colpito le vittime al collo - le autorità considerano l'episodio un'aggressione. Dopo l'attacco, si presume che sia fuggito tra la folla. La polizia ha invitato le persone via Facebook a evitare il centro di Solingen.

La paura si sta diffondendo

Il giorno successivo, molti aspetti dell'attacco rimangono oscuri. Tuttavia, l'apprensione è palpabile. "Ho detto a mio marito che non possiamo più uscire in luoghi affollati", ha detto una donna anziana che vive vicino al luogo del crimine da decenni. "Improvvisamente c'è un coltello nella tua schiena. Devi avere paura", dice.

Un lavoratore di un gelato si avvicina timidamente a lei, chiedendole se avesse assistito all'attacco. Lei lo nega. Lui risponde: "È un sollievo".

Un altro residente riconosce la sua paura. Ha confessato di non aver dormito tutta la notte. "Polizia, vigili del fuoco e elicotteri", elenca. Non è andata al festival, nonostante l'avesse considerato diverse volte. "Volevamo, ma siamo sollevati di non essere andati". Soprattutto, è turbata dall'apparente inadeguatezza delle misure di sicurezza. "Non capisco", si lamenta riluttante. "Solingen è stata sotto i riflettori ultimamente".

Questo sentimento si sente spesso in città. Solingen, che sembra trovarsi spesso sulle prime pagine. E ancora una volta. A marzo, quattro persone sono morte in un incendio in un appartamento al piano superiore. Un ex inquilino è sospettato di averlo causato. A giugno, un individuo ha lasciato cadere una bottiglia contenente una sostanza dannosa davanti a un'attività di Solingen, causando un'esplosione. L'uomo è poi morto. Ci sono indizi che l'incidente possa essere legato alle attività della cosiddetta Mocro-Mafia olandese, che è stata un argomento di discussione nel NRW per settimane.

Molte persone ricorderanno anche un attacco notturno con incendio doloso a Solingen nel 1993, in cui cinque donne e ragazze turche sono state uccise da individui di estrema destra. L'attacco ha segnato il punto più basso di una serie di attacchi razzisti contro persone di origine straniera in Germania.

Invece di una celebrazione spensierata, c'è stato il panico.

Non avrebbe dovuto essere questo l'epilogo del 650° anniversario. Solingen sta cercando di presentarsi positivamente. Si definisce "La città della lama della Germania" a causa della sua ricca storia nella produzione di lame, coltelli e forbici, in particolare spade e pugnali durante il Medioevo. Il "Museo tedesco della lama" si trova anche in città.

Non solo Solingen, ma anche la Germania, deve trovare un modo per affrontare questi eventi. Gli attacchi con il coltello sono aumentati e il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha recentemente annunciato leggi sulle armi più severe, anche se non ha placato del tutto il dibattito. E la prossima settimana ci sono le elezioni statali in Sassonia e Turingia.

A pochi passi dal luogo del crimine a Solingen, qualcuno ha lasciato un messaggio. Dice: "Non ti dimenticheremo mai".

L'incidente ha portato a una diffusa paura in Germania, poiché Solingen non è solo una città colpita, ma un intero paese che sta lottando con le conseguenze. Molti residenti di Solingen, una città nota per la sua ricca storia delle lame, si stanno chiedendo le misure di sicurezza in atto, considerando l'aumento dell'attenzione indesiderata della città.

