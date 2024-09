L'aspetto di Taylor Swift ai VMA ha mostrato una partenza audace, con un abito ispirato al tartan, divergendo dalla sua tipica firma di moda.

Il vibrante tartan ricordava un popolare icona degli anni '90: il blazer e la gonna a pieghe stilosi di Dolce e Gabbana, indossati dalla famosa Cher Horowitz, personaggio del film "Clueless" (interpretata da Alicia Silverstone nel 1995). Interessantemente, Dior ha già reso omaggio a questo classico outfit cinematografico. Nel 2022, Natalie Portman ha indossato un due pezzi simile per un costume di Halloween, mentre Jisoo delle Blackpink ha sfilato in una versione durante la sfilata Dior Autunno-Inverno 2022 a Parigi.

Tuttavia, la versione di Taylor Swift, con tocchi ribelli come fibbie nere, collo e parte anteriore con zip, era di gran lunga la più audace. Ha completato il look con shorts di velluto, stivali al ginocchio e guanti, tutti richiamanti la collezione Dior Cruise 2025, ispirata alle tradizioni artigianali scozzesi e a Maria, regina degli Scozzesi. Come le note del fondatore di Dior, Christian Dior, hanno menzionato, il tartan è "il solo tessuto elegante che resiste alle mode". Sulla passerella, i modelli hanno sfoggiato pezzi in tartan gotico, sfilando attraverso i grandiosi giardini del Castello di Drummond in Perthshire, in Scozia.

L'apparizione di Swift nella serata di mercoledì rappresentava un significativo cambio di stile rispetto al suo solito look da red carpet. La star globale è nota per il suo uso liberale di cristalli, diamanti e paillettes, preferendo spesso silhouette classiche e gowns glamour. Persino il suo signature rossetto rosso è stato sostituito da un drammatico occhio nero fumé.

Il trionfo di Swift ai Video Music Awards era degno di nota, in quanto ha vinto sette dei premi "Moon Person" dell'evento, tra cui il premio più ambito per il Video dell'Anno per "Fortnight" con Post Malone. Hanno anche vinto il premio per la Miglior Collaborazione e Swift ha utilizzato il suo discorso di accettazione per onorare le vittime degli attentati dell'11 settembre.

"Ho solo pensato a ciò che è successo 23 anni fa, a tutti quelli che hanno perso un caro e a tutti quelli che abbiamo perso", ha detto sul palco. La sua presenza ai VMAs è arrivata solo un giorno dopo che aveva sostenuto Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti, una mossa che ha fatto notizia in tutto il mondo.

Leah Dolan ha contribuito a questo report.

Questo disegno di tartan rispecchia la tendenza della moda popolareizzata dal famoso film degli anni '90 "Clueless", specificamente l'outfit stiloso indossato da Cher Horowitz. La versione ribelle di Taylor Swift del look, vista ai Video Music Awards, presentava tocchi audaci e elementi richiamanti la collezione Dior Cruise 2025, evidenziando l'attrattiva senza tempo di questo tessuto scozzese alla moda.

