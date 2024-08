- L'aspettativa di vita sta assistendo ancora una volta a una tendenza al rialzo.

Post-Pandemia, l'aspettativa di vita torna a crescere in Germania

L'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden rivela che l'aspettativa di vita alla nascita nel 2023 si è attestata a 83,3 anni per le donne e 78,6 anni per gli uomini in Germania.

Rispetto all'anno precedente, l'aspettativa di vita è aumentata di circa 0,4 anni per entrambi i sessi. Durante gli anni del COVID-19 dal 2020 al 2022, l'aspettativa di vita era diminuita di 0,6 anni rispetto al 2019 per entrambi gli uomini e le donne. L'Ufficio federale sottolinea che, sebbene non sia stato ancora raggiunto il livello del 2019, c'è una tendenza evidente di recupero.

È importante sottolineare che "aspettativa di vita alla nascita" riassume la mortalità in tutte le fasce d'età in un solo valore, indipendentemente dalla distribuzione per fasce d'età e dalla dimensione della popolazione. Gli statistici spiegano che questa misura la rende uno strumento utile per i confronti nel tempo.

Tuttavia, non si tratta di una previsione per i neonati del 2023. Le proiezioni per questi bambini suggeriscono che gli uomini potrebbero vivere tra i 81 e i 90 anni, e le donne tra i 85 e i 93 anni, a seconda della tendenza.

Le considerazioni sull'aspettativa di vita di Destatis

La tendenza al recupero dell'aspettativa di vita può essere attribuita ai miglioramenti nell'assistenza medica e nei servizi sanitari, che potrebbero influire sulla salute della popolazione nel suo insieme. Nonostante l'aumento significativo dell'aspettativa di vita, la popolazione deve ancora superare i livelli pre-pandemici per un completo recupero.

Leggi anche: