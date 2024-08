- L'aspettativa di vita aumenta di nuovo <unk> Accompagnata da un aumento dell'assunzione di aria

Dopo la fine della crisi del COVID-19, la speranza di vita è in aumento. Secondo l'Ufficio Statistico Federale di Wiesbaden, in Germania nel 2023 la speranza di vita alla nascita era di 83,3 anni per le donne e di 78,6 anni per gli uomini. Si tratta di un aumento di circa 0,4 anni per entrambi i sessi rispetto all'anno precedente. Tuttavia, durante gli anni del COVID-19, dal 2020 al 2022, la speranza di vita è diminuita di 0,6 anni per entrambi i sessi rispetto al 2019. L'Ufficio Federale ha riferito: "Il livello del 2019 non è stato ancora superato, ma c'è un miglioramento evidente".

Cosa possiamo aspettarci per il futuro?

Pavel Grigoriev, a capo del gruppo di ricerca sulla mortalità dell'Istituto Federale di Ricerca sulla Popolazione (BiB), ha definito i risultati "niente di inaspettato": "Era prevedibile un effetto di recupero e siamo tornati alla tendenza a lungo termine", ha dichiarato all'agenzia di stampa dpa. Prima del 2019, la speranza di vita era in costante aumento. Grigoriev prevede un ulteriore aumento di 0,1 o 0,2 anni nel 2024.

È importante capire che la "speranza di vita alla nascita" è un riassunto dei tassi di mortalità in tutte le fasce di età e non dipende dalle dimensioni o dalla struttura della popolazione, secondo gli statistici.

La speranza di vita non è la stessa cosa della longevità

Anche se può sembrare così, non è una previsione della durata della vita dei neonati attuali. Nelle attuali previsioni, i maschi nati nel 2023 sono stimati vivere tra 81 e 90 anni, e le femmine tra 85 e 93 anni, a seconda della variazione della tendenza.

I due valori di speranza di vita sono derivati in modo diverso: "La speranza di vita alla nascita" è calcolata utilizzando le tavole di vita periodiche, mentre la durata della vita delle coorti di nascita viene prevista utilizzando le tavole di vita delle coorti.

Con le tavole di vita periodiche, esaminiamo il presente: "La speranza di vita alla nascita" rappresenta la durata media della vita dei neonati se fossero esposti alle attuali tendenze della mortalità. Utilizzando le tavole di vita delle coorti, gli statistici guardano al futuro, incorporando ipotesi sui futuri cambiamenti nei modelli di mortalità.

Gli uomini occidentali vivono più a lungo

Se consideriamo la variazione uno, esaminiamo le donne e gli uomini dell'est e dell'ovest. L'effetto di recupero non è uniforme per tutti, come suggeriscono i dati. Nell'est, la speranza di vita è aumentata nuovamente nel 2022, mentre continuava a diminuire nell'ovest. Nel 2023, la speranza di vita è cresciuta in entrambe le parti del paese.

Le donne in entrambe le regioni ora vivono quasi tanto quanto facevano prima della pandemia. Tuttavia, gli uomini occidentali vivono 1,4 anni più a lungo degli uomini orientali. Durante la pandemia, questa differenza è passata da un livello simile nel 2019 a 2,3 anni nel 2021. I ricercatori suggeriscono che questo è dovuto allo stato di salute peggiore degli uomini orientali.

